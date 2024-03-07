Сельчане в Дагестане пожаловались на проблему с отоплением больницы

07 марта 2024, 08:48

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Житель Гуниба пожаловался в соцсети, что из дымохода местного медпункта ежедневно идет едкий дым, из-за которого сельчане не открывают окна в домах. Комментаторы раскритиковали чиновников за то, что те не прилагают усилий для газификации села.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана ранее неоднократно критиковали работу Минздрава республики. В адрес министерства также звучала критика и со стороны главы Дагестане Сергея Меликова.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

Жалоба жителя села Гуниб на способ отопления местной больницы была опубликована 6 марта в Instagram*-паблике vestidagestan.

На видео показано одноэтажное здание в жилом массиве, около здания – дымоходная труба, из которой идет густой дым. "Смотрите, какой дым. Это что такое вот это вот? Вот этим дышит весь Гуниб. Как это остановить мы не знаем, во всем селе едкий дым. Окна открыть невозможно", – сказал автор ролика.

"Смотрите, какой дым – коричневый. Не белый, не серый. Вот этим мы дышим – наши дети, старики. Вот это больница. Примите меры, пожалуйста", – подчеркнул сельчанин.

Этот пост в Instagram*-паблике vestidagestan, на который подписаны около 305 тысяч пользователей, на 07.45 мск 7 марта набрал 109 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев. Часть их авторов задалась вопросом почему больница не имеет газового отопления.

"Почему глава администрации района не проводят газ в Гуниб?" – спросил ruslan19700212.

"Газ – это что такое?" – сыронизировала patimatalieva155.

"Повыше поднять трубу не пробовали?" – поинтересовался пользователь fifishka4.

"Такая же ситуация у нас тоже. Только у нас школа (котельная) источает адские запахи", – написал пользователь silver05_ru, не указав о каком населённом пункте идет речь.

Некоторые другие комментаторы заявили, что в том, что больница отапливается подобным образом, нет ничего из ряда вон выходящего.

"Это уголь люди, так бывает, зачем жаловаться?" – задалась вопросом saniyat.741.

"Ничего страшного, экологически чистый продукт. Раньше тоже люди жили так и здоровее были. Тогда переезжайте на равнину и дышите бензином, газом и всякими угарами", – заявил пользователь khadiudra.

На 07.45 мск на сайте администрации Гунибского района нет комментариев относительно жалобы местного жителя на едкий дым, который идет от больницы.

"Кавказский узел" также писал, что 10 декабря 2023 года житель Каспийска пожаловался в соцсети на условия в городской больнице. По его словам, в кабинетах медучрежения во время дождя с потолка течет вода. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам каспийчан.

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