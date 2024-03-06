Азербайджанские активисты раскритиковали отчет омбудсмена парламенту

06 марта 2024, 05:58

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Омбудсмен Азербайджана в отчете парламенту обратила внимание на существующие проблемы в области прав человека. Омбудсмен не упомянул в своем докладе вопросы нарушения политических прав граждан, преследование журналистов, пытки в местах заключений, отметили активисты.

Как писал "Кавказский узел", международная правозащитная организация Freedom House в своем годовом докладе о положении дел в мире c правами человека отнесла Азербайджан к "несвободным странам", остановившись на случаях преследования журналистов, верующих и подавлении оппозиции.

5 марта Милли Меджлис Азербайджана утвердил годовой отчет уполномоченного по правам человека Сабины Алиевой о деятельности в 2023 году, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе парламента.

В 2023 году уполномоченному по правам человека поступило 29 411 обращений, говорится в тексте доклада Алиевой, распространенном офисом омбудсмена. "Обращения были рассмотрены, на них были даны ответы в сроки, установленные Конституционным законом об обеспечении прав и свобод граждан”, - отмечается в отчете.

Многие жалобы касались обеспечения удостоверениями личностями (внутренние паспорта), регистрации по месту жительства, устранения запрета на выезд из страны, и др. "По этим обращения были сделаны запросы в уполномоченные государственные органы и приняты необходимые меры по восстановлению прав граждан”, - указывается в докладе.

Вместе с тем, Алиева назвала «беспокоящими фактами» случаи «уклонения детей, в особенности девочек от образования, ранние браки, насилие против детей в обществе, семье и образовательных учреждениях».

Касаясь прав собственности, омбудсмен на основе обращений граждан выступила с предложением осуществить инвентаризацию жилья, построенного на захваченных бесхозных земельных участках, провести их государственную регистрацию, присудить постройкам адреса.

Алиева также сообщила о возвращении в 2023 году из Ирака и Сирии 60 граждан Азербайджана, в том числе 13 женщин и 47 детей. Всего из этих стран за последние годы были репатриированы 469 женщин и детей.

В рамках мероприятий по предотвращению в местах заключения пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения омбудсмен и его 347 посетили учреждения принудительного содержания. Омбудсмен констатировала переполненность пенитенциарных учреждений. Так, в рассчитанном на 2500 мест Бакинском СИЗО-1 "оказалось заключенных больше лимита". В Гянджинском СИЗО-2 содержалось 800 человек, в то время как учреждение рассчитано на 700 заключенных. В Шувеланском СИЗО-3, где должны содержаться не более 1050 человек, оказалось 1400 арестантов. В исправительном учреждении номер 3, рассчитанном на 1200 заключенных, содержались 1411 человек.

Алиева также обратила внимание на случаи необоснованного предварительного заключения обвиняемых. Так, более 100 человек, которые были помещены в 2023 году под стражу, впоследствии решениями судов были оправданы. По словам омбудсмена, в отдельные годы принимались не только решения о предварительном заключении, но и продлении ареста в отношении почти 200 человек, которые впоследствии были реабилитированы.

Алиева также указала на тревожную тенденцию рецидивов в совершении преступлений. Так, в 2020 году к уголовной ответственности были привлечены 2 859 ранее судимых лиц, в 2021-м - 4 374, 2022-м - 5 127. "Поэтому ответственные государственные органы должны вести анализы, принимать меры по устранению причин и условий, приводящих к совершению повторных преступлений лицами, ранее совершившими уголовные деяния”, - подчеркнула омбудсмен.

Она также выразил обеспокоенность по поводу случаев недопуска к задержанным лицам адвокатов. В частности, она указала на факты, когда органы полиции создавали препятствия к встрече адвокатов с подзащитными, несмотря на предъявление ордеров. Такие случаи имели в органах полиции ряда районов Баку, а также главным управлении по борьбе с организованной преступностью МВД.

В некоторых случаях ошибки и недостатки в ведении документации в органах полиции становится причиной сложностей в установлении соблюдения процессуальных сроков содержания лиц в качестве подозреваемых. Во многих случаях, эти недостатки совершаются намеренно, чтобы скрыть нарушения.

Еще одним недостаткам омбудсмен назвала заключение задержанных в камеры изоляторов временного содержания без учета их предыдущей судимости и состояния здоровья. "Так, в Низаминском районном управлении полиции было выявлено содержание в нарушение правил внутреннего распорядка, в одной камере впервые задержанного лица с ранее судимым лицом. Аналогичные случаи были выявлены также в ИВС управлений полиции Хатаинского, Сабаильского, Шамкирского и Агстафинского районов", - указано в отчете омбудсмена.

Она отметила необходимость повысить контроль за судебными приставами для обеспечения исполнения решений суда, устранить волокиту в этой сфере, совершенствовать законодательство в данной области. Омбудсмен отметила важность принятия мер по устранению имеющихся на практике случаев создания ограничений на встречи адвокатов с подзащитными, нарушений конфиденциальности их общения.

Правозащитники остались недовольны докладом омбудсмена

Азербайджанские активисты критически оценили отчет омбудсмена, в частности, отсутствие в нем упоминаний о нарушениях политических прав граждан, включая свободу собраний, объединений, медиа, нарушение избирательных прав, а также аресты журналистов и в целом проблемы политзаключенных.

"Азербайджан управляется по модели советского режима. Чиновники, силовики, члены парламента отрицают наличие политзаключенных в стране. Все они - члены одной правящей команды. Однако когда об этом говорит омбудсмен, который должен быть правозащитник страны номер 1, то это ни в какие рамки. Как же так? Совет Европы, Европарламент, Госдеп США видят проблемы политзаключенных в Азербайджане, а омбудсмен, живя в стране, не замечает этого?" - сказал корреспонденту “Кавказского узла” глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

По его словам, власти отрицают проблему наличия политзаключенных, но когда президент подписывает указы об их помиловании, они начинают его расхваливать. Он также особо отметил проблему преследований верующих. "В ближайшее время мы обнародуем новый список политзаключенных. В нем возрастет число верующих. Их арестовывают под лозунгами разоблачения иранских шпионов, а обвинения выдвигает в связи с наркотиками”, - сказал Гасанов.

По его словам, политзаключенные и другие заключенные подвергаются пытками. "Однако омбудсмен об этом ничего не сказала", - отметил Гасанов.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров считает, что "сам характер политической системы в стране обуславливает формальность института омбудсмена".

"В то время, как за последний год репрессивные меры достигли апогея, политически мотивированные административные и уголовные преследования, пытки стали обычной практикой, омбудсмен не обмолвилась ни словом об этих ужасающих фактах. В докладе ничего не сказано об арестах журналистов Abzas media, Kana-13, блогеров, правозащитников, о практически ежедневных арестах верующих”, - сказал Сафаров корреспонденту “Кавказского узла”.

С 20 ноября по 14 декабря 2023 года были арестованы директор издания Abzas Media Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифгызы, сотрудничавший с изданием активист Мохаммед Кекалов, а также журналисты Наргиз Абсаламова и Хафиз Бабалы. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 13 января по тому же обвинению была задержана, а потом арестована Эльнара Гасымова. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев, он арестован по обвинению в самовольном строительстве и контрабанде валюты. По делу Оруджева арестован также журналист Шамо Эминов. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Правозащитник считает, что омбудсмен не проявляет адекватной реакции на репрессивные меры и политические аресты в стране. "То, что омбудсмен закрывает глаза на очевидные репрессии - показатель того, что Азербайджан уже находится в переходном периоде от авторитаризма к диктатуре. Азербайджан уже в списках несвободных стран международных организаций", - сказал Сафаров.

Участвующий в защите многих политзаключенных, адвокат по правам человека Эльчин Садыгов считает, что у омбудсмена отсутствуют возможности устранять нарушения прав человека. "Есть пробелы в законодательстве. Омбудсмен не может сам расследования обращения. Она направляет запросы в орган, который сам нарушает права граждан. Они присылают омбудсмена отписку и потом этот же ответ присылают нам", - сказал Садыгов корреспонденту “Кавказского узла”.

По его словам, члены Национальной превентивной группы по предотвращению пыток при омбудсмене встречались с арестованными журналистами из Abzas Media. "Тогда был введен им запрет на телефонные разговоры и свидания с близкими. Но проблема так и не была решена. Запрет только недавно отменил сам следственный орган”, - сказал Садыгов.

Тем не менее, по его словам, омбудсмен является единственным институтом, куда адвокаты обращаются с надеждой на решение проблем. "Они хоть в каких-то легких вопросах могут нам помочь. К примеру, в допуске к нашим подзащитным, если нам чинят в этом препятствие, или прояснении судьба задержанного, когда его близким не предоставляют информации о местонахождении этого человека", - отметил адвокат.

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