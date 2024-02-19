Магомед Магомедов на пикете. Скриншот фото из Telegram-канала "Черновик" от 19.02.24, https://t.me/chernovik/67862

19 февраля 2024, 22:26

Акция в поддержку Гаджиева прошла без помех

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Силовики не мешали проводить пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, это связано с тем, что одиночная акция не нарушает законы, считает пикетчик, заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Пикет прошел без помех, так как попытки сорвать аналогичные акции получили широкое освещение в СМИ, уверен родственник Гаджиева. 

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня, как и неделей ранее такой пикет провел на традиционном месте - пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова - заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Силовики не мешали проведению одиночной акции, сообщил Магомед Магомедов корреспонденту "Кавказского узла". "Препятствий в проведении пикета не было, попыток сорвать его с помощью провокаторов – тоже", - пояснил он. 

Отсутствие попыток срыва пикетов Магомедов назвал то, что при проведении  одиночной акции никакие действующие законы не нарушаются. 

Одиночная акция вызвала высокий интерес со стороны прохожих и прошла без препятствий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" родственник Гаджиева, присутствовавший на месте проведения одиночного пикета. Он обратил внимание, на то, что несколько прохожих остановились и задавали вопросы пикетчику. Отсутствие попыток срыва одиночных пикетов связано с тем, что предыдущие попытки срыва акции приковали к себе повышенное внимание со стороны СМИ, отметил он. 

Напомним, 29 января журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Гаджиева, но силовики трижды создавали помехи акции, пока ее не пришлось завершить из-за того, что аналогичный плакат рядом с Юсуповым развернул другой мужчина.

Неделей ранее, 22 января, неизвестный мужчина с листком в руках также попытался встать рядом с Юсуповым, который проводил пикет в поддержку Гаджиева. После этого журналист вынужден был свернуть акцию.

15 января одиночный пикет в поддержку Гаджиева попытался провести Магомед Магомедов. К нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и Магомедов был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Реакции на пикеты в поддержку Гаджиева показали возросший интерес к его делу", "Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств", "Обвинение затормозило судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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