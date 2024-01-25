Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине

25 января 2024, 14:37

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Младший сержант Рамазан Хуболов, служивший в спецназе "Ахмат", погиб на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 119 военных из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", Вадим Яковлев стал военным 118-м из Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Младший сержант Рамазан Хуболов погиб в военной операции на Украине, сообщило отделение фонда "Защитники Отчества" по Кабардино-Балкарии, отчитываясь о визите к его родным.

Хуболов родом из селении Верхняя Балкария Черекского района. После армии перешел на службу в Росгвардию. В зону СВО отправился в составе спецназа "Ахмат", погиб в боях в Запорожской области, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда от 24 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 119 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 99 из них, о гибели еще 20 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 14.30 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 3300 бойцов с юга России, в том числе 1611 - из СКФО и 1689 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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