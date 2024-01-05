Супруга мобилизованного из Дубовки потребовала ускорить его лечение после ранения

05 января 2024, 14:14

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Мобилизованному жителю Дубовки Олегу Рыбкину после ранения на Украине требуется срочная хирургическая операция и обследование военно-врачебной комиссии, но командование части затягивает решение проблемы, пожаловалась супруга раненого. Бездействие командиров нарушает права военнослужащих, им следует обращаться в прокуратуру и суд, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Ирина Рыбкина, супруга тяжелораненного мобилизованного Олега Рыбкина, сегодня встретилась с заместителем главы Дубовского района, который пообещал помочь составить жалобу на руководство воинской части, в которой проходит службу Олег. Мужчине требуются срочная операция и обследование военно-врачебной комиссии, также он не получил страховые выплаты за ранение, рассказала Ирина Рыбкина корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня утром встретилась с заместителем главы района (женщина не назвала имя чиновника. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"). Помогут мне составить жалобу на штаб в Ростове-на-Дону, будут сотрудничать со мной. Во всем мне помогут. После праздников пойду в соцзащиту к юристу. Она поможет мне грамотно составить заявления", - рассказала она.

По словам женщины, ее супруг, 45-летний житель Дубовки, был мобилизован 25 сентября 2022 года. До мобилизации он работал слесарем в теплоснабжающей организации. С женой Ириной он воспитывает четырехлетнего ребенка. "У нас один ребенок общий. От первого брака есть старшие дети. Ну, вы понимаете, остаться без мужчины в квартире. Ремонт то там, то тут нужен. Вот вышла на работу. С ребенком сидеть приходится (когда болеет). Тяжело без мужа", - призналась Ирина Рыбкина.

Через месяц после мобилизации семья Рыбкиных получила "губернаторские" единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. "Но на то, чтобы его одеть в части, ушло больше ста тысяч рублей – на экипировку. То, что в части дали, невозможно носить", - рассказала Ирина Рыбкина.

Другой материальной помощи от областной администрации семья не получала. Продукты питания (овощи) в виде добровольной помощи дважды выдавали семье мобилизованного дубовские фермеры. Выплаты, предоставляемые Олегу министерством обороны, семья получает без задержек и в полном объеме.

Женщина рассказала, что во время боев на Украине Олег был дважды ранен. Первое легкое ранение он получил в декабре 2022 года: «ему в бронник прилетело, сломало ребра». 19 июня 2023 года он был ранен повторно, получил тяжелые повреждения ног. После ранений Олег дважды получал положенный ему отпуск. Но ни после первого ранения, ни после второго Рыбкину не предоставили возможность пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Семья Рыбкиных столкнулась с бюрократическими препонами, сказала Ирина Рыбкина.

"Должно быть эндопротезирование коленного сустава. Нужно его заменить. Обращались в (гражданскую) областную больницу. Получили заключения специалистов-травматологов. После первой публикации в СМИ со мной связался начмед их дивизии. Заверял, что он получит направление в четверг (перед Новым годом) и в пятницу, поедет к врачу на прием в госпиталь и что мужу напишут, что требуется эндопротезирование. Получил направление к хирургу (в госпиталь). Приехал. Но хирург ни сном, ни духом. Говорит: «Мне вообще не было такого распоряжения». Встретил начмеда. А тот говорит: я про тебя забыл", - рассказала Ирина.

Сейчас, по ее словам, Олега оформляют в санаторий для прохождения медико-психологической реабилитации. Для этого 9 января он подаст документы в медицинскую часть дивизии. "Но время-то идет. Нога усыхает, мышцы атрофируются. Нам надо срочно делать замену сустава. Но они не делают. Потому что это категория (годности к воинской службе) «Д», и его придется комиссовать. Зачем он вам (министерству обороны) нужен? Какую пользу на фронте принесет? Костылем будет отмахиваться от пуль?" - возмутилась женщина.

Супруга мобилизованного полагает, что с категорией годности «Д» Олег пожизненно должен будет получать пенсию, ему также полагается единовременная выплата при комиссации в размере трех миллионов рублей. По мнению Ирины, руководство воинской части, в которой проходит службу ее муж, пытается «всеми правдами и неправдами» отказать ему в этой возможности.

"Он же не ходячий. Ну, погибнет он там (в зоне военной операции), все равно вам выплачивать по потере бойца придется. С 10 декабря он в части в Чечне. Уехал туда на такси после того, как отгулял второй 30-дневный отпуск. Живет в казарме. Ходит каждый день на построение на костылях. Кошмар какой-то", - поделилась она.

Ирина Рыбкина рассказала также, что ее супруг уже год не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Главная же проблема, по ее словам, в том, что ни после первого, ни после второго ранения он не прошел ни ВВК, ни военно-врачебную экспертизу.

"Первый раз вернулся на фронт (после ранения) без прохождения ВВК. И сейчас не прошел. У них в медчасти нет травматолога. Хирург не компетентен. А в тот город, где есть травматолог, его не отправляют. За свой счет надо делать компьютерную томографию и МРТ. Мы обращались в сентябре в военную прокуратуру. Ответ не пришел. Обратились к гражданскому прокурору. Тогда сдвинулось с места все. Они (волгоградская прокуратура) передали в прокуратуру в Питер. Вышла на меня организация Народный фронт. Они в декабре от моего имени подали жалобу на военную прокуратуру", - рассказала Ирина Рыбкина.

Она добавила, что планирует подать исковое заявление в суд с жалобой на бездействие командования воинской части, в которой служит ее муж. Адвоката женщина пока не наняла.

Также Ирина намерена решать через суд проблему, которая возникла у семьи в связи с задержкой страховых выплат и получения компенсации за ранение мужа в три миллиона рублей. Она рассказала, как муж пытался добиться от командования части решения этой проблемы. "Госпиталь на руки не дает справку №98 за тяжелое ранение. Они отправляют ее в часть. Часть справку не получает. После 60 дней отпуска (Олега) в октябре госпиталь нам ответил: «Да, мы отправили ваши документы». Но часть их не получает. Олег делает запрос – прошу выдать дубликат. Отправляет его в госпиталь. Звонит начальнику госпиталя. Тот говорит: «Вновь отправили справку в часть». Но часть не получает. Опять она теряется. Я им (командованию части) сказала: «Пойду в следственный отдел». Олег утром звонит – пришли документы. Вечером он звонит – одна справка с печатью, вторая без печати – недействительная (дубликат справки №98). Начальство потом объяснило: «Понимаете, человеческий фактор». Теперь 27 декабря госпиталь обещал справку эту не в часть отправить, а непосредственно в страховую компанию. Не знаю, доставили ли. Нет справедливости. Как бороться? Мужу срочно нужна операция. А его держат в части", - рассказала Ирина Рыбкина.

Ситуация, сложившаяся с Олегом Рыбкиным, является «типичным» нарушением федерального закона N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", пояснил корреспонденту «Кавказского узла» юрист Иван Иванов.

По словам юриста, основанием для увольнения Олега Рыбкина со службы должно быть признание его специалистами ВВК негодным к военной службе (статья 51 закона). Но, как заметил Иванов, в его практике было много случаев, когда нуждающиеся в определении категории годности военнослужащие не допускались к прохождению ВВК, и их право на увольнение с воинской службы по состоянию здоровья нарушалось.

"Советую Рыбкину подать своему начальству рапорт о проведении ему операции и прохождении военно-врачебной экспертизы. Рапорт должен быть принят командованием с отметкой о получении", - сказал Иван Иванов.

При этом юрист сослался на свой «печальный» опыт юридической поддержки. Так, в аналогичной ситуации, по его словам, командование части "упорно не получало" подобный рапорт другого мобилизованного.

"Говорят, нету у них этого рапорта, хотя там (на рапорте) стоит подпись командира части. Письма воинские части Волгограда и Камышина не получают, даже судебные уведомления не получают. Никак это не объясняют. Если рапорт командование части не получает, а военная прокуратура бездействует, нужно обращаться с иском в гарнизонный суд о признании незаконным бездействия руководства войсковой части и о ненаправлении на лечение и на ВВК. Если страховые выплаты не предоставляют – ответчиками должны быть как войсковая часть, так и министерство обороны", - сказал Иван Иванов.

Кроме того, юрист посоветовал супруге Олега Рыбкина «задействовать СМИ». "Только после того, как журналисты поднимут шум, проблема может быть решена. Это частое явление, много видели таких ситуаций. В условиях дефицита бюджета, я думаю, общая политика – не допускать излишних выплат... Даже жалобы, которые отправляются наверх, - по ним ничего не происходит", - сказал Иван Иванов, сославшись на случаи из собственной практики.

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