Комитет по защите журналистов призвал власти Азербайджана освободить сотрудников СМИ

05 декабря 2023, 11:19

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Власти Азербайджана должны освободить всех арестованных журналистов, в том числе Руфата Мурадлы, которому вменяются хулиганство и неподчинение полиции. Обвинения против сотрудников СМИ не заслуживают доверия и являются частью продолжающихся репрессий в отношении независимых изданий, считают правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", суд в Баку отправил под арест сотрудника Kanal-13 Руфата Мурадлы, признав его виновным в хулиганстве и неподчинении полиции. Мурадлы стал вторым за пять дней арестованным сотрудником телеканала после директора Азиза Оруджева.

27 ноября полицейские провели обыск в доме директора азербайджанского интернет-телевидения Kanal-13 (Kanal-13 в последние годы вещал в формате YouTube-канала) Азиза Оруджева. Позднее он был задержан по обвинению в самовольном строительстве. Медиа-эксперт Алескер Мамедли связал задержание Оруджева с его профессиональной деятельностью. Практика самовольного строительства распространена в Азербайджане, но ранее не приводила к уголовной ответственности, рассказали "Кавказскому узлу" специалист в сфере недвижимости и юрист.

Власти Азербайджана должны освободить журналиста Руфата Мурадлы и прекратить репрессии против независимой прессы, заявил 4 декабря Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ).

Мурадлы отвергает обвинения, рассказал главный редактор Kanal-13 Анар Оруджев, слова которого приведены в сообщении организации.

Обвинения против журналиста не заслуживают доверия и являются частью продолжающихся репрессий властей Азербайджана в отношении независимых СМИ, сказал Оруджев, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Арест Мурадлы на фоне волны задержаний журналистов, в том числе директора Kanal-13, дает основания полагать, что это связано с его медийной деятельностью. Мурадлы известен как ведущий политического шоу Kanal-13 на его азербайджаноязычном канале YouTube, у которого более 400 000 подписчиков, обратил внимание Анар Оруджев.

Мурадлы был задержан через четыре дня после того, как власти распорядились поместить директора Kanal-13 Азиза Оруджева, брата Анара Оруджева, под стражу на три месяца по обвинению в незаконном строительстве, которое, по словам его адвоката, было местью за его журналистскую деятельность, сказано в сообщении КЗЖ.

С 20 ноября четверо сотрудников антикоррупционного расследовательского издания Abzas Media задержаны по обвинению в финансовых преступлениях, напомнила организация.

1 декабря союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, включив в него в том числе имя Азиза Оруджева. Также в список включены сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова и активист Мохаммед Кекалов, сотрудничавший с Abzas Media. Гасанли, Вагифгызы, Абсаламова и Кекалов арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Их аресты, проведенные на фоне антикоррупционных расследований Abzas Media, вызвали резонанс. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Арестованному менее чем за две недели шестому азербайджанскому журналисту Руфату Мурадлы, судя по всему, предъявлены столь же надуманные обвинения, как и его коллегам, считает директор программы КЗЖ в Нью-Йорке Карлос Мартинес де ла Серна. "Власти Азербайджана должны немедленно освободить Мурадлы и других несправедливо заключенных в тюрьму журналистов и прекратить преследование независимых журналистов", – отметил он.

По данным правозащитников, власти Азербайджана часто используют сфабрикованные обвинения в хулиганстве против своих критиков, в том числе в многочисленных случаях с участием журналистов. В феврале фотожурналист Вели Шукурзаде арестован на 30 суток за хулиганстве и неповиновении полиции, которые, по словам его адвоката, были сфабрикованы, напоминил КЗЖ.

Мурадлы также является заместителем председателя незарегистрированной Азербайджанской партии демократии и демократии Азербайджана, председатель которой Губад Ибадоглу находится под стражей с июля по обвинениям, которые широко критикуются как политически мотивированные.

Ранее полиция в городе Лянкяран на юго-западе Азербайджана задержала Шахлу Керим и Айтадж Мамедли – репортеров-фрилансеров, выполнявших задание финансируемой Конгрессом США радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*, на том основании, что у журналисток не было служебных удостоверений.

Керим сообщила, что полиция удалила видеозапись с мобильного телефона Мамедли и попыталась удалить запись с карты памяти фотоаппарата Керим, но не сделала это и вернула ей карту памяти, после того, как она позвонила в пресс-службу МВД. Полиция отпустила журналистов примерно через полтора часа.

КЗЖ отправил электронное письмо в министерство внутренних дел Азербайджана и министерство юстиции Азербайджана с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получил никаких ответов, отметила организация.

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