Жители Дагестана продемонстрировали готовность помочь беженцам из Палестины

30 ноября 2023, 00:12

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В пункте сбора гуманитарной помощи для палестинских беженцев принимают одежду и средства гигиены, также беженцам передали молельные коврики. Продукты и деньги для беженцев не принимают, рассказали в штабе по сбору помощи в Махачкале. Жители Дагестана, посетившие пункт, посетовали, что не знают, в чем именно нуждаются прибывшие в республику беженцы.

Как писал "Кавказский узел", три группы палестинцев прибыли в Дагестан. Переселенцы из Палестины получат статус беженцев, заявило правительство Дагестана. Все беженцы размещены на базе отдыха близ Махачкалы, сообщили представители властей. Прибывшие в Дагестан жители Палестины попросили обеспечить их сотовой связью и интернетом, а также оформить документы, некоторые из них намерены получить российское гражданство.

21 ноября власти Дагестана сообщили, что готовы принять до 200 беженцев из Палестины. На их размещение власти республики выделили 8,2 миллиона рублей. 25 ноября в Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, состоящая из около 50 человек.

В центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Махачкалы, где организован штаб и пункт приема по сбору гуманитарной помощи для палестинских беженцев с территории Палестины, рассказали, что к ним привозят в основном одежду и средства гигиены. "Приносят как частные лица, так и представители коммерческих структур и госорганизаций. На днях поступила большая партия помощи от одной из махачкалинских школ", - рассказал представитель штаба.

По его словам, привозят средства личной гигиены, одежду, продукты питания. "Продукты мы не берем, так как беженцы всем обеспечены. Одежду принимаем только новую. В основном, по просьбам переселенцев, требуется зимняя теплая одежда и средства личной гигиены. Приходят как частные лица, так и представители разных коммерческих и государственных организаций. Всех, кто оказал помощь, записываем. Некоторые предлагают деньги, мы не берем", - рассказали в пункте приема.

В штабе отметили, что часть собранной помощи уже доставлена переселенцам. По мере поступления все будет доставлено в их место проживания. "По мере доставки помощи выясняем их предпочтения. На днях отвезли привезенные коммерсантами молитвенные коврики и женскую мусульманскую одежду. Они были очень благодарны", - сообщили в штабе.

Жительница Дагестана Маликат рассказала, что принесла в основном средства гигиены. "Я принесла шампуни, средства гигиены, детскую одежду. Хочу, чтобы беженцы ни в чем не нуждались. Спросила, чем могу еще помочь, сказали, что у них все есть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В штабе отказались принимать продукты, отметил Магомедрасул. "Наша семья решила купить и отправить беженцам детскую одежду, так как нам сказали, что там много детей. Мы привезли и продукты, но сказали, что в них переселенцы не нуждаются", - говорит Магомедрасул.

Ряд посетивших пункт помощи рассказали, что брали вещи для передачи беженцам, не зная, в чем именно они нуждаются. "Принесли мыло, зубную пасту, туалетную бумагу, салфетки, бытовую химию. Не знали, что конкретно им нужно. Чем можем, готовы помочь", - говорит Индира.

"Взяли наугад детскую одежду, так как приехало много детей. Попросили на следующий раз указать конкретные размеры одежды, и в чем именно они нуждаются", - сказала пенсионерка Хадижат.

В фонде "Инсан" ранее рассказали, что объявлен сбор средств для палестинцев, помощь будет оказываться и прибывшим в Дагестан беженцам, в частности, многодетным семьям. "У Эсет Косумовой пятеро детей, ей удалось уехать из сектора Газа. Ее муж-палестинец работает врачом и не стал покидать страну в тяжелое для нее время. Сейчас семья в безопасности, хоть и не в полном составе. Мы готовы оказать всю необходимую помощь, чтобы они смогли наладить свою жизнь в Дагестане и ни в чем не нуждались", - рассказал представитель фонда "Инсан".

Семью Эсет Косумовой фонд "Инсан" взял под свою опеку. "Вместе с ними наши сотрудники отправились в магазин, где каждому из них приобрели теплую одежду и обувь. Мы надеемся, что приезд в Дагестан и наша забота помогут этой семье позабыть о перенесенных трудностях и устроить здесь свою жизнь. И мы готовы их в этом поддерживать и дальше", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель фонда.

Фонд отправил для жителей сектора Газа фуру с одеялами, партией медикаментов, питьевой водой на склады в пункт Исмаилия в Египте. "Вся эта гуманитарная помощь отсюда отправится уже напрямую в сектор Газа. Все, что мы приобретаем, согласовывается с "Красным Полумесяцем". В этом нашим сотрудникам помогают палестинцы, которые находятся в Египте и знают о нуждах людей в Газе", - сообщили в фонде "Инсан".

Напомним, мусульмане Северного Кавказа, в том числе в Дагестане, остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. 19 октября дагестанский фонд "Инсан" объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что жители республики собрали для помощи палестинцам более 90 миллионов рублей.

20 ноября из Дагестана были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам, закупленной на деньги, которые были собраны при участии жителей республики. Всего планируется отправить 100 тонн гуманитарного груза, сообщил Сергей Меликов. Муфтият Дагестана сообщил 26 ноября, что 100 тонн гуманитарной помощи уже отправлено.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Отметим, что с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В аэропорту Махачкалы антисемитская акция обернулась массовыми беспорядками. Подробности событий приведены в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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