25 ноября 2023, 02:32

Дончанин арестован за повреждение воинского мемориала

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

37-летний житель поселка Веселый Ростовской области разнес кувалдой мемориальную доску погибшим военным на памятнике воинам-освободителям Великой Отечественной войны, он арестован.

Житель Веселовского района Ростовской области арестован за повреждение памятника героям Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел в поселке Веселый. 37-летний местный житель разбил кувалдой мемориальную доску погибшим военным на памятнике "Воинам-освободителям Великой Отечественной войны". Во время допроса он не смог объяснить мотивы своего поступка. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества", сообщает donnews.ru.

24 ноября суд арестовал жителя Веселого, он помещен в следственный изолятор, пишет 161.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2022 года три жителя Кочубеевского района Ставропольского края были задержаны за то, что они справили нужду в Вечный огонь у обелиска "Вечная слава" в Невинномысске.

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Примечание:

"Шесть дел жительницы Ставрополья о дискредитации армии вновь поступили в суд", "Стали известны подробности дела жительницы Минвод Валентины Старых", "Союз журналистов вступился за Анну Дарган после обысков по делу о фейках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 ноября 2023, 03:31

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25 ноября 2023, 01:33

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24 ноября 2023, 22:44

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