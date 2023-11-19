19 ноября 2023, 11:03

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии запрещено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня спасатели.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, Военно-Грузинская дорога закрыта для фур до особого распоряжения.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии <…>  запрещено  движение  большегрузных автотранспортных средств  на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 07.40 [мск] 19 ноября", – сообщило ведомство сегодня в своем телеграм-канале.

О закрытии участка Военно-Грузинской дороги также сообщила грузинская сторона.

Из-за снега и низкой температуры движение прицепов и полуприцепов запрещено на участке Гудаури (пост) – Коби трассы Мцхета – Степанцминда – Ларс, сказано в релизе департамента автомобильных дорог Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренный дождь при температуре воздуха +6 градусов, скорость ветра составляет 8 метров в секунду. В ночь на 20 ноября ожидается дождь со снегом, температура воздуха понизится до +2 градусов, скорость ветра – до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Родители больных детей потребовали ввезти в Грузию препарат для лечения ахондроплазии", "Коллектив Республиканской больницы в Тбилиси выступил против реорганизации и переезда", "Четверо бойцов "Грузинского легиона" заочно арестованы в Москве".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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