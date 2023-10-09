09 октября 2023, 08:28

Суд отказался закрыть дело об инциденте с военным вертолетом под Ростовом-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказался удовлетворить ходатайство военных следователей с просьбой закрыть уголовное дело в отношении двух пилотов военного вертолета, который, двигаясь на низкой высоте, порвал провода линии электропередачи и ударил или автомобиль, в результате чего его водитель погиб.

Согласно материалам дела, 10 сентября 2022 года летчики Николай Бородов и Дмитрий Исаенко вылетели из аэродрома Ростов в Каменск-Шахтинский. Приблизительно через час "без наличия какой-либо угрозы безопасности полета" Исаенко снизил машину до высоты 5-12 метров над землей, при пересечении трассы М4 "Дон", вертолет зацепил линию электропередачи и оборвал ее провода.

Исаенко продолжил полет на вертолете, который тянул за собой обрывки линии электропередачи, на которых висел керамический изолятор. Этот изолятор врезался в автомобиль Volkswagen Touran, который ехал по трассе, а затем ударился о борт прицепа "КамАЗа", следовавшим за легковой машиной. Водитель Volkswagen Touran погиб, передал 8 октября "Коммерсант".

Следователями было заведено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшем гибель человека (статья 351 УК РФ, предусматривает до семи лет заключения, – прим. "Кавказского узла"). Позднее 54-й военный следственный отдел Следкома ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Ведомство заявило, что оно должно быть заменено на "применение мер уголовно-правового характера" и на штраф. Эту просьбу поддержали адвокаты пилотов, они заявили, что их подзащитные признали свою вину и компенсировали ущерб потерпевшей стороне, отметило РБК.

В случае уголовного преследования пилоты будут уволены. А тем временем они являются ветеранами боевых действий, и могли бы выполнять задачи в зоне военной операции на Украине, заявил один из адвокатов.

Однако суд отказался закрыть дело, пояснив, что решение завести его является обоснованным и законным. Полет вертолета поставил под угрозу жизнь и здоровье жителей, а также "интересы безопасности государства в сфере обороноспособности", пояснил суд.

"Кавказский узел" также писал, что инциденты с военными вертолетами в регионах юга России и республиках Северного Кавказа ранее происходили неоднократно. Так, 4 июля 2021 года вертолет Ми-2 задел линию электропередачи при орошении сельхозугодий и совершил жесткую посадку на поле около города Прохладного в Кабардино-Балкарии. На борту вертолета находился только пилот, но на месте крушения его не оказалось. Были начаты поиски пилота. 9 июля 2021 года пилот вертолета был задержан.

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Примечание:

"Пилот погиб при крушении вертолета на Кубани", "Два пилота погибли при крушении вертолета Минобороны на Кубани", "Силовики начали проверку после крушения вертолета в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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