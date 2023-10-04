Семья уроженки Ингушетии столкнулась в Польше с угрозой депортации в Россию

04 октября 2023, 10:23

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Власти Польши отказались предоставить убежище уроженке Ингушетии Ракиат Кодзоевой и ее детям. Женщине угрожает депортация на родину вопреки заявлениям правозащитников об угрозе фабрикации уголовного дела в отношении Кодзоевой в России.

Уроженка Ингушетии Ракиат Кодзоева и четверо ее детей с 2017 года добиваются получения политического убежища в Польше, однако власти страны отказывают им в праве на убежище, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ракиат Кодзоева.

Муж Ракиат Изнаур Кодзоев был сыном ингушского писателя Иссы Кодзоева. В 2004 году силовики обвинили его в участии в нападении на ГУВД Назрани, а затем, 1 сентября 2004 года, - в участии в захвате школы №1 в Беслане. Ракиат Кодзоева отрицает какую-либо причастность своего супруга и его родных к деятельности боевиков.

По ее словам, семья Кодзоевых не имела никаких проблем с силовыми структурами. Ракиат и ее муж Изнаур построили дом, который начали обживать. Проблемы начались в 2003 году, когда брата Изнаура, Зелимхана Костоева, задержали по делу о нападении на пост в Северной Осетии. В 2004 году Зелимхан был осужден на 24 года лишения свободы по обвинению в терроризме, убийстве сотрудника милиции и хранении оружия. Родители отрицали причастность сыновей к преступной деятельности, а решение Изнаура скрыться объяснили постоянными обысками в их доме, которые он воспринимал крайне болезненно.

Изнаур был убит 13 апреля 2005 года в селе Альтиево в Назрани, во время спецоперации спецназа УФСБ. С того момента Ракиат Кодзоева и ее дети, на тот момент несовершеннолетние, подвергались систематическому давлению и угрозам силовиков, рассказала женщина.

"11 декабря 2012 года мне позвонил участковый уполномоченный и сказал, чтобы я вместе с дочерью Фатимой и сыном Магомедом пришла на следующий день к 15.00 в центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии в Назрань. Я поехала к ним со свекром, однако они угрожали, что если дети не придут на опрос, они привезут их силой. С этого времени мои старшие дети стали объектом пристального внимания сотрудников ЦПЭ, известного тем, что [там] применяли пытки к задержанным. Сотрудники ЦПЭ начали навещать детей в школе, спрашивать об их успеваемости и контактах у директора и учителей. Из-за этого дети стали чувствовать недоброжелательное отношение и агрессию со стороны некоторых учеников. В сентябре 2016 года, после того, как старшие дети достигли совершеннолетнего возраста, я, опасаясь за их безопасность и провокаций со стороны сотрудников ЦПЭ, с детьми уехала из России", - рассказала Ракиат Кодзоева.

Из Ингушетии женщина выехала в 2016 году вместе с пятью детьми. Самого младшего ребенка позже вернули в Ингушетию, где он проживает с родственниками. "Мы год прожили в Беларуси, и в ноябре 2017 года нас пропустили в Польшу. Мы жили в лагере, а потом сняли квартиру... Первый негатив [отказ в убежище] нам пришел в 2020 году... Все эти годы мы обжалуем отказы. Власти Польши в мотивировочном решении соглашаются с тем, что нашей жизни ранее угрожала опасность, однако не видят этих угроз в настоящее время", - рассказала она.

Власти Польши не видят угроз безопасности Кодзоевых на родине

Власти Польши в мотивировочном отказе в удовлетворении прошения об убежище (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла») сообщили Кодзоевым, что на основе экспертизы ситуации в Ингушетии, оценка которой проводилась в 2019 году, и ситуации в России по состоянию на 2020 год, в целом в стране и в частности в республике существуют условия для защиты их прав.

"Госдепартамент США в своих докладах о ситуации в России указывает, что федеральный закон предоставляет право обвиняемым обжаловать приговор на любом этапе (на республиканском и федеральном уровнях), у обвиняемого есть право на ознакомление с предъявленным ему обвинением и материалами уголовного дела, в том числе по его окончании. Обвиняемый имеет право выбрать собственного защитника, законного представителя и также бесплатно адвоката по назначению", - говорится в ответе польских властей.

Показания просителей убежища о преследовании в России, обысках и угрозах польская сторона признает последовательными и убедительными, в то же время выражая сомнение в правдоподобности утверждения о угрозе их жизни, связанной с их убитым в спецоперации отцом.

Польские власти мотивируют это тем, что подобные обыски в домовладениях являются законной процедурой государственных органов, у которых есть оперативная информация в отношении лиц, выступающих против территориальной целостности государства. Однако, утверждается в документе, нет никаких доказательств, что такие угрозы распространяются, помимо самого подозреваемого в экстремистской или террористической деятельности, на членов его семьи.

В отказе миграционного ведомства Польши также содержатся сведения об участии отца Изнаура Кодзоева, известного ингушского писателя Исы Кодзоева, в незаконном вооруженном формировании в первую чеченскую кампанию под командованием Салмана Радуева. Ведомство также утверждает, что к боевикам Радуева присоединились и сыновья Кодзоева, Изнаур и Зелимхан. "Заявителям не угрожает опасность, поскольку даже Исса Кодзоев не испытывает проблем с правоохранительными органами несмотря на его участие в НВФ", - говорится в документе.

Кодзоевы считают формальными действия миграционных властей

В России Иссу Кодзоева в участии в НВФ никогда не обвиняли, нет ни одного уголовного дела или обвинения, предъявленного ему по статьям о противоправной деятельности, отметила Ракиат Кодзоева.

По ее мнению, сведения о причастности Кодзоевых к боевикам "являются откровенной фальсификацией" и могут происходить лишь из материалов российских силовиков, а миграционные органы Польши используют не являющиеся процессуальными документами меморандумы и рапорты российских спецслужб, чтобы обосновать законность преследования их семьи.

После начала военной операции России на Украине миграционные власти Польши направили Ракиат письмо с анкетой, в которой, по вновь открывшимся обстоятельствам, предлагали ответить на ряд вопросов, связанных с тем, является ли она или ее старшие дети военнообязанными, имеются ли у них военные билеты и есть ли угроза их призыва в Вооруженные силы России.

"Мы отправили вновь эти документы с нашим прошением на убежище, но нам вновь отказали. Сейчас уже в пятый раз мы ожидаем рассмотрения нашего дела. 24 августа нам пришло уведомление, что дело вместе с нашей жалобой направлено в Совет по делам беженцев", - сообщила она.

Правозащитники заявили об угрозе уголовного преследования Кодзоевой в России

Ходатайства за Кодзоеву и ее детей многократно миграционным властям Польши российскими и международными правозащитными организациями. В частности, в их защиту выступали Правозащитный центр «Мемориал»*, Комитет «Гражданское содействие»** и ингушский правозащитный центр «МАШР».

Так, руководитель Комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина** в письме, направленном властям Польши (копия письма имеется в распоряжении «Кавказского узла»), сообщила, что во время захвата заложников в школе Беслана сотрудники спецслужб решили, что среди боевиков находится муж Ракиат Изнаур Кодзоев.

"Ракиат вместе с детьми вывезли в Беслан и заставили записать видеообращение к мужу с призывом отпустить заложников. Она согласилась из страха за детей, хотя знала, что мужа нет среди тех, кто держит заложников. Обращение показали по российскому телевидению за несколько минут до начала штурма школы в Беслане. Ракиат и ее дети сами фактически находилась в заложниках у силовиков. Информация о том, что муж Ракиат был среди боевиков в Беслане, не подтвердилась", - говорится в письме «Гражданского содействия» за подписью Светланы Ганнушкиной.

Правозащитники указали, что преследование семьи продолжилось и после убийства Изнаура Кодзоева. Ракиат вызывали в полицию, проводили обыски у нее дома. Она обращалась в ПЦ «Мемориал» с просьбой защитить семью и оградить от дальнейшего произвола. "Семья попала на негласный учет [силовиков], а сама Ракиат оказалась в группе риска, [в списке] так называемых «черных вдов», которых силовики считали потенциальными террористками-смертницами", - сообщило "Гражданское содействие". В письме названы реальными угроза фабрикации уголовного дела в отношении Ракиат в России и физическая угроза жизни Кодзоевой и ее детям.

Кодзоевой угрожает депортация на родину

Семья Кодзоевых трижды подавала властям Польши прошение о предоставлении международной защиты. В каждой административной процедуре им отказывали, после чего в Совет по делам беженцев подавалась апелляция на решение начальника Управления по делам иностранцев, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности адвокат заявителей.

Семья также подала жалобу в Провинциальный административный суд в ходе рассмотрения первого заявления. Но это было сделано после истечения установленного срока, из-за чего жалоба не была рассмотрена. Сейчас Совет по делам беженцев рассматривает апелляционную жалобу на третье заявление, отметила адвокат.

"В соответствии с законодательством апелляция должна быть рассмотрена в течение одного месяца со дня поступления апелляции в орган. Этот срок может быть продлен. В соответствии с законом, каждое последующее заявление (статья 38(1)(3) Закона от 13 июня 2003 года о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша) не рассматривается заново, если не возникло или не было представлено заявителем новых доказательств или фактических или юридических обстоятельств, что значительно увеличивает вероятность предоставления международной защиты", - сказала она.

В соответствии с положениями Закона от 12 декабря 2013 года подача последующего ходатайства о международной защите не лишает пограничные органы возможности возбуждать производство о депортации, сообщила адвокат. "Вместе с тем следует подчеркнуть, что в рамках процедуры обязательства по возвращению [в Россию] рассматриваются основания для выдачи вида на жительство по гуманитарным соображениям (статья 348 Закона об иностранцах). Основанием для отказа в предоставлении семье международной защиты в первом административном производстве стало утверждение о том, что прошлое мужа Кодзоевой и его деятельность не влекут за собой угрозу со стороны [спец]служб, так как госпожа Ракиат получала финансовую поддержку от государства после смерти мужа, против нее и детей не было возбуждено уголовное дело, их данных нет в списках разыскиваемых властями лиц, они могли без проблем покинуть страну через много лет, в стране осталась семья, которая не испытывает проблем со стороны властей", - рассказала защитница Кодзоевых.

При этом «власти не учли атмосферу страха, угроз, применение жестокого психологического насилия в отношении семьи, а также то, что со временем ситуация становилась все более напряженной», добавила адвокат. "В последующих процедурах власти утверждали, что не было никаких новых доказательств или обстоятельств, которые оправдывали бы включение семьи в международную защиту", - сказала она, отметив, что у Кодзоевых нет возможности выехать в третью страну.

Напомним, с уголовным преследованием в Ингушетии столкнулась Лейла Чемурзиева, вдова убитого ранее боевика Тачиева. Она была ранена 31 октября 2015 года во время спецоперации на рынке в Назрани. После этого ее обвинили в связях с боевиками, убитыми в этой спецоперации. При этом родственники Чемурзиевой утверждали, что она не перевозила на машине боевиков, как считает следствие, а ехала к родственнице в больницу. В августе 2016 года Назрановский райсуд приговорил Чемурзиеву к восьми годам колонии. Признательные показания Чемурзиева дала под пытками, заявила семья осужденной. В декабре того же года Верховный суд Ингушетии снизил на полтора года срок наказания Чемурзиевой.

7 апреля 2022 года родственники Лейлы Чемурзиевой сообщили, что силовики в масках ворвались в ее дом и увезли Лейлу. Чемурзиевой было подброшено самодельное взрывное устройство, заявила сестра. Чемурзиевой предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывных устройств. Нужные следствию показания Чемурзиева дала после пыток и угроз, сообщил в январе Центр защиты прав человека "Мемориал".

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