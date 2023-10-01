Жители городов Юга России почтили память командиров "Вагнера"

01 октября 2023, 23:51

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В нескольких городах Ростовской и Волгоградской областей, а также Краснодарского края прошли стихийные мероприятия в память о Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 августа частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области, 10 человек, которые были на борту, погибли. В числе пассажиров бизнес-джета были люди с именами Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. После этого сотрудников полиции и росгвардейцев в Ростове-на-Дону собрали по тревоге. После того, как смерть Пригожина и Уткина была подтверждена, в разлинчых городах, в том числе на юге России, организовались стихийные мемориалы памяти командиров "Вагнера".

23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле тыловых позиций ЧВК и пообещал "разобраться". На следующий день в центре Ростова-на-Дону около здания командования Южного военного округа появились бронетранспортеры и машины Росгвардии. Пригожин заявил о взятии под контроль военных объектов в городе. Вечером того же дня стало известно, что после переговоров Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко бойцы ЧВК "Вагнер" выехали из Ростова-на-Дону в свои полевые лагеря. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Захват Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Ростова-на-Дону".

1 октября в Краснодарском крае прошел автопробег в память о командирах ЧВК "Вагнер". Колона автомобилей и мотоциклов с флагами «Вагнера» проехала от краевого центра до Горячего Ключа, где ранее располагалась одна из баз "Вагнера". В ролике, опубликованном в телеграм-канале "Знай Краснодар" показано, что в пробеге участвовали не менее 15 автомобилей с флагами ЧВК.

В Ростове-на-Дону возложили цветы к импровизированному мемориалу у здания цирка.

За день до этого, 29 сентября в соцсетях появилось видео, в котором один из бойцов ЧВК призвал директора цирка оставить в покое мемориал Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. обратил внимание на то, что до сорока дней со дня смерти первых лиц ЧВК "Вагнер" осталось всего два дня и потребовал прекратить постоянно разбирать мемориал. "Оставьте мемориал в покое и не трогайте его от греха подальше. Нам ничего больше не надо. Оставьте в покое сорок дней", - сказано в обращении бойца ЧВК, опубликованном в социальной сети "Вконтакте".

В Волгограде состоялось возложение цветов к одному из мемориалов войнам, защищавшим Сталинград в году Великой Отечественной войны. Там разметили фото Пригожина и Уткина и возложили цветы, сообщил телеграм-канал "Разгрузка Вагнера", освещающего деятельность ЧВК.

По данным канала, памятные мероприятия также прошли в Волгодонске у подножья стелы с горельефом «Слава героям фронта и тыла» и Адлере у Мемориального комплекса воинам-интернационалистам.

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