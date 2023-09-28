Европейский суд признал нарушение прав осужденного уроженца Ингушетии

28 сентября 2023, 23:23

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Страсбургский суд признал нарушение статей о запрете на пытки и праве на справедливый суд в отношении уроженца Ингушетии Лечи Гадамауири, осужденного на 19 лет по делу "орджоникидзевского джамаата", а также назначил компенсацию. До отказа России исполнять решения ЕСПЧ этот вердикт мог стать основанием для пересмотра дела, однако сейчас он лишь зафиксировал допущенные нарушения, отметил адвокат Рустам Мацев.

Как писал "Кавказский узел", в 2018 году военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам девять жителей Ингушетии, обвиненных в помощи боевикам в составе так называемого "орджоникидзевского джамаата". наибольший срок из них, 19 лет строгого режима, получил Лечи Гадамаури, которого обвинение и суд сочли руководителем "орджоникидзевского джамаата.

Сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) опубликовал объединенное постановление по делу "Иванов и другие против России", в которой признал обоснованной жалобу Лечи Гадамаури и и ответственность России за нарушение статей 3 и 6 Конвенции (запрет пыток и право на справедливый суд) и назначил компенсацию в размере 26000 евро, сообщил сегодня "Кавказскому узлу" адвокат Рустам Мацев, представитель по доверенности в ЕСПЧ Лечи Гадамаури.

Европейский суд указал в своем решение, что 8 июня 2016 года неизвестные силовики задержали Гадамаури в Сунже и подвергли его пыткам , в том числе с применением электрошока, призывая его признаться в преступлении. Оформлено его задержание было лишь спустя сутки, затем его избили еще раз. При этом адвокат затребовал судмедэкспертизу, но ее провели через полтора месяца. Гадамаури жаловался на жестокое обращение в суде, и суд назначил проверку, однако 11 марта 2017 решением по его жалобе, а также жалобам тех, кто проходил с ним под одному делу, следователи отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В частности, по заявлению Гадамаури, следствие сослалось на отсутствие сведений о телесных повреждений в заключении экспертизы, проведенной в июле 2016 года. В 2018 году военный суд приговорил Гадамаури к 19 годам заключения, в 2019 году этот приговор был утвержден Верховным судом России, говорится в решении по делу "Иванов и другие против России", опубликованном на сайте Страсбургского суда.

Адвокат отметил, что ранее постановление ЕСПЧ по делу стало бы основанием для его пересмотра. "В прежние времена, такое постановление повлекло бы пересмотр уголовного дела, но сегодня это только исторический документ, летопись нарушений и фактов. Возможно когда-то будет иметь преюдициальное значение, в других международных институциях", - сказал он "Кавказскому узлу".

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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