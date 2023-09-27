Рубен Варданян доставлен в Баку

27 сентября 2023, 14:31

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Азербайджанские пограничники передали силовикам в Баку бывшего карабахского госминистра Рубена Варданяна, задержанного при попытке выехать в Армению.

Как писал "Кавказский узел", бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян был задержан на границе при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению, сообщил источник в окружении Варданяна. О задержании Варданяна азербайджанскими силовиками также сообщила его жена Вероника Зонабенд.

19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Государственная пограничная служба Азербайджана подтвердила, что Рубен Варданян задержан сегодня азербайджанскими пограничниками на погранично-пропускном пункте "Лачин" при попытке выезда из Карабаха в Армению.

"Был задержан незаконно въехавший в Азербайджан и работавший в должности "государственного министра" так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" Рубен Карлени Варданян", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В сопровождении сотрудников Госпогранслужбы задержанный был доставлен в Баку. "Он был передан компетентным государственным органам для принятия в отношении него соответствующего решения", - сказано в пресс-релизе.

Напомним, Рубен Варданян переехал в Нагорный Карабах в начале сентября 2022 года, отказавшись от российского паспорта. В декабре того же года Владимир Путин лишил его российского гражданства. Варданян заявил, что планирует заняться развитием региона. 20 октября 2022 года он согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и стал госминистром, однако уже в феврале 2023 года президент Араик Арутюнян отправил Варданяна в отставку.

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