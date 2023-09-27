Миротворцы эвакуировали 58 пострадавших при взрыве в Карабахе

27 сентября 2023, 08:05

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Санитарной авиацией миротворцев эвакуированы 58 пострадавших при взрыве топливной цистерны в Карабахе, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 26 сентября в Армению были доставлены 67 пострадавших при взрыве цистерны с топливом и тела 125 погибших, сообщил Минздрав Армении. Карабахский омбудсмен Нагорного Карабаха заявил, что при взрыве погибли не менее 68 человек, судьба 105 неизвестна. Минобороны России отчиталось о помощи 22 пострадавшим при взрыве.

25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. 290 пациентов поступили в карабахские медцентры, а также в медцентр российских миротворцев. Вечером 26 сентября МЧС Азербайджана сообщило, что потушен пожар на складе топлива, где произошел взрыв.

Военные врачи медицинского отряда миротворцев продолжают оказывать помощь карабахским врачам, эвакуация пациентов из госпиталя и медцентра Нагорного Карабаха "осуществляется рейсами санитарной авиации ВКС России для оказания дальнейшей квалифицированной и специализированной помощи в профильных медицинских учреждениях", сообщило сегодня Минобороны России.

"На настоящий момент из медицинского отряда эвакуировано 16 граждан, из госпиталя и республиканского медицинского центра 7 и 35 пострадавших соответственно", - приводятся слова начальника медотряда миротворцев Павла Суслова в сообщении, размещенном в 05.05 мск на сайте ведомства.

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