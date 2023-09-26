МЧС Азербайджана отчиталось о работе пожарных на месте взрыва близ Степанакерта

26 сентября 2023, 21:30

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Огонь на складе топлива в Нагорном Карабахе, где произошел взрыв, потушен, сообщило МЧС Азербайджана, 15 пожарных машин которого были направлены сегодня на место происшествия.

Как писал "Кавказский узел", вечером 25 сентября сильный взрыв произошел на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран. По данным на 26 сентября ожоги различной степени тяжести получил 290 человек, не менее 125 человек погибли. 67 пострадавших доставлены на лечение в Армению.

На тушение пожара на складе топлива в Нагорном Карабахе отправлены сотрудники МЧС Азербайджана, сообщила сегодня днем администрация президента Азербайджана. "15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с составом Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана выехали в город Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта, - прим. "Кавказского узла") по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара. При необходимости будут задействованы дополнительные силы", - говорится в пресс-релизе администрации президента Азербайджана.

МЧС Азербайджана сообщило сегодня вечером, что огонь удалось потушить. "На месте было установлено, что возгорание произошло в парке запасных топливных баков, и риск его расширения высок. Благодаря самоотверженности и профессиональной работе пожарных огонь был потушен в короткие сроки. Прилегающие территории, в том числе другие топливные баки, защищены от пожара", - говорится в сообщении МЧС, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

В ночь на 26 сентября в Нагорный Карабах властями Азербайджана была отправлена машина скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва склада топлива. Сегодня был отправлен гуманитарный конвой, который доставит в регион муку, предметы гигиены, спальные принадлежности, а также медицинскую помощь для пострадавших от взрыва на складе топлива.

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