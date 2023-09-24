Грузинская оппозиция призвала освободить задержанных в Тбилиси соратников

24 сентября 2023, 17:45

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Задержание членов "Единого национального движения" Ники Мелии, Бачо Долидзе и Звиада Куправы носит политический характер, указали в совместном заявлении оппозиционные партии и политики, потребовав освободить задержанных.

Как писал "Кавказский узел", три члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор (Ника) Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа 22 сентября были задержаны из-за стычки с полицейскими, прибывшими в тбилисском районе Глдани на место избиения депутата горсовета Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Мелия рассказал представителю омбудсмена о словесных и физических оскорблениях со стороны сотрудников полиции.

Полиция возбудила уголовное дело о групповом избиении депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Нападение произошло 22 сентября, когда Ираклий Эдзгерадзе возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напали около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе.

Оппозиционные партии и политики в совместном заявлении призвали освободить Нику Мелия, Бачо Долидзе и Звиада Куправу. "В то время как полиция не провела надлежащих следственных действий в отношении лиц, применивших насилие в отношении оппозиционного депутата Ираклия Эдзгерадзе, лидер оппозиции был арестован. Правительство уже в третий раз прибегает к политически мотивированному преследованию Ники Мелии", - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Задержание оппозиционеров авторы заявления сочли попыткой "запугать политических оппонентов". Она, по их словам, "не принесет желаемого результата, потому что, несмотря на расхождения во мнениях по конкретным вопросам… мы согласны с европейским будущим Грузии, и этим согласием мы отражаем мнение подавляющего большинства народа".

"Мы, представители грузинских прозападных оппозиционных политических группировок, независимо от политических вкусов и партийной принадлежности, все мы, кто хочет интегрироваться в Европу, объединить европейское будущее, продиктованное историей Грузии, требуем освобождения Ники Мелии, Бачо Долидзе и Звиада Куправы", - говорится в заявлении.

Обращение подписали девять политических партий, в том числе "Гирчи", "Лело", "Партия труда Грузии", "Единое национальное движение" и другие, а также бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, депутаты парламента Хатия Деканоидзе, Роман Гоциридзе, Теона Акубардия, Тамар Кордзия, Хатуна Самнидзе, Армаз Ахвледиани.

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