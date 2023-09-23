Жители Степанакерта восстанавливают дома после обстрелов

23 сентября 2023, 16:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

До пяти жилых домов повреждены в Степанакерте в результате обстрелов, сообщили в мэрии. Горожане восстанавливают свои дома и используют дровяные печи из-за отсутствия электричества.

Как писал "Кавказский узел", жители карабахских общин, эвакуированные в Степанакерт во время боевых действий, размещены в гостиницах и зданиях школ, для них организовано бесплатное питание. В городе начали работу три хлебопекарни, около них образовались очереди. После обстрелов в Степанакерте нет электричества, поврежден газопровод и не работает транспорт.

В Степанакерте повреждены прямыми попаданиями снарядов до пяти жилых домов, также получили повреждения от осколков соседние с ними дома, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник мэрии.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос оказания материальной помощи этим семьям. Какой будет эта помощь - в виде денег или стройматериалов – "будет обсуждаться на днях", сказал представитель властей.

Житель Степанакерта, попросивший не указывать его имя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пытается своими силами отремонтировать свой дом, в который 19 сентября попал снаряд. В момент попадания снаряда дома находились только взрослые, а дети были в поликлинике на приеме у врача. Повреждены все коммуникации в доме, и владелец, по его словам, пытается привести дом в пригодное для жилья состояние.

Мужчина затруднился оценить, насколько повреждены газовые трубы и электропроводка, поскольку в городе нет газа и электричества. По словам степанакертца, он пытается "починить то, в чем понимает".

Так как нет электричества и газа, люди вынуждены ставить дровяные печи – на улицах, у подъездов и на балконах. Для их растопки жители сжигают все, что попадется, поскольку не было возможности привезти дрова из-за отсутствия топлива с июня. В Степанакерте сегодня не работает ни одна торговая точка, из-за отсутствия электричества не работают банкоматы, и люди лишены возможности снять наличные деньги, передал корреспондент "Кавказского узла".

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Обстрел города не вызвал паники у горожан, сообщил 19 сентября житель Степанакерта Давид Симонян в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Связи почти нет, город уже часа два как обстреливается по всей округе, ракеты над головами свистят, люди укрылись в подвалах. Паники нет, война не впервой", - написал он в посте "Степанакерт бомбят".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.