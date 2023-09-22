Азербайджан заявил о готовности помочь карабахским раненым

22 сентября 2023, 18:23

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Власти Азербайджана готовы обеспечить медпомощь раненым в Карабахе армянским военным и помочь в их эвакуации в Армению, если это необходимо. Баку также готов оказать гуманитарную помощь карабахским армянам посредством Международного Комитета Красного Креста, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с руководством Бакинского офиса МККК. В ходе встречи с руководством Международного комитета Красного Креста (МККК) азербайджанская сторона заявила, что созданы и далее будут создаваться все необходимые условия для доставки посредством Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачын-Ханкенди (армянское название Степанакерт, прим. "Кавказского узла") и Агдам-Ханкенди, написал сегодня Гаджиев в своем аккаунте в социальной платформе X.

"Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им через МККК. По запросу поддерживается движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненых военнослужащих. Для этой цели мы также готовы выделить автомобили скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь", - продолжил Гаджиев.

Для медицинской эвакуации получивших ранения в Армению из этой страны также может приехать медицинский транспорт, подчеркнул представитель администрации президента Азербайджана.

Кроме того, по его словам, с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел погибших армянских военных, оставшихся на поле боя. "Мы поддерживаем прием дополнительного персонала из женевского офиса МККК. Мы также поддерживаем отправку дополнительного персонала из бакинского офиса в филиал в Ханкенди. На основе добровольного и индивидуального выбора мы обеспечиваем безопасность передвижения гражданских лиц на собственном транспорте по дороге Ханкенди-Лачин. Желающие поехать – в основном члены семей военнослужащих. Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляли. В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают гражданскому населению и будут продолжать это делать", - сказал Гаджиев.

Он также подчеркнул, что указанная позиция азербайджанской стороны была доведена и до других «международных партнеров».

Отметим, что в телеграмм-каналах появились сообщения о том, что шесть транспортных средств МККК направляются из Ханкенди в Ходжавенд, чтобы забрать раненых. Об этом в частности сообщил сегодня Telegram-канал Re:public of Artsakh.

В Бакинском представительстве МККК подтвердили факт встречи с Гаджиевым 21 сентября, однако не стали комментировать содержание обсуждений сославшись на конфиденциальность.

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