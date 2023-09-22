22 сентября 2023, 18:23

Азербайджан заявил о готовности помочь карабахским раненым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Азербайджана готовы обеспечить медпомощь раненым в Карабахе армянским военным и помочь в их эвакуации в Армению, если это необходимо. Баку также готов оказать гуманитарную помощь карабахским армянам посредством Международного Комитета Красного Креста, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей,13 из которых дети сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел встречу с руководством Бакинского офиса МККК. В ходе встречи с руководством Международного комитета Красного Креста (МККК) азербайджанская сторона заявила, что созданы и далее будут создаваться все необходимые условия для доставки посредством Красного Креста медикаментов, продуктов питания и других товаров по дорогам Лачын-Ханкенди (армянское название Степанакерт, прим. "Кавказского узла") и Агдам-Ханкенди, написал сегодня Гаджиев в своем аккаунте в социальной платформе X. 

"Азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им через МККК. По запросу поддерживается движение медицинских автомобилей МККК для сбора раненых военнослужащих. Для этой цели мы также готовы выделить автомобили скорой медицинской помощи и оказать медицинскую помощь", - продолжил Гаджиев.

 Для медицинской эвакуации получивших ранения в Армению из этой страны также может приехать медицинский транспорт, подчеркнул представитель администрации президента Азербайджана. 

Кроме того, по его словам, с российскими миротворцами ведется работа по сбору тел погибших армянских военных, оставшихся на поле боя. "Мы поддерживаем прием дополнительного персонала из женевского офиса МККК. Мы также поддерживаем отправку дополнительного персонала из бакинского офиса в филиал в Ханкенди. На основе добровольного и индивидуального выбора мы обеспечиваем безопасность передвижения гражданских лиц на собственном транспорте по дороге Ханкенди-Лачин. Желающие поехать – в основном члены семей военнослужащих. Военнослужащие, добровольно сложившие оружие, свободны, как мы открыто заявляли. В рамках концепции военно-гражданского сотрудничества азербайджанские военные и гражданский персонал на местах помогают гражданскому населению и будут продолжать это делать", - сказал Гаджиев.

Он также подчеркнул, что указанная позиция азербайджанской стороны была доведена и до других «международных партнеров».

Отметим, что в телеграмм-каналах появились сообщения о том, что шесть транспортных средств МККК направляются из Ханкенди в Ходжавенд, чтобы забрать раненых. Об этом в частности сообщил сегодня Telegram-канал Re:public of Artsakh.

В Бакинском представительстве МККК подтвердили факт встречи с Гаджиевым 21 сентября, однако не стали комментировать содержание обсуждений сославшись на конфиденциальность.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Советник президента Азербайджана допустил амнистию для карабахских военных", "Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха", "Баку направил гуманитарную помощь жителям Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 сентября 2023, 19:21

  • Орлов рассказал суду о работе на Северном Кавказе

    Олег Орлов, обвиняемый в дискредитации армии, сегодня был допрошен в московском суде. Он пояснил, что правозащитники не являются врагом государства, но обязаны критиковать его, если оно нарушает права человека, напомнив о правозащитной деятельности в Чечне и Ингушетии.

22 сентября 2023, 17:48

22 сентября 2023, 17:16

22 сентября 2023, 16:29

  • Красный Крест предоставил лекарства для раненых жителей Нагорного Карабаха

    Жителей сел, покинувших свои дома из-за обстрелов, размещают во временном жилье в Степанакерте, власти организуют им питание, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий. Глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

22 сентября 2023, 15:44

  • Прокурор согласился приобщить доклады Орлова к делу

    Сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов на сегодняшнем заседании суда в Москве попросил приобщить к делу материалы подготовленных им докладов о ситуации на востоке Украины, которые подтверждают объективность правозащитников. Эти доклады "опровергают точку зрения, что Орлов занимает антироссийскую позицию", заявила адвокат. Прокурор поддержал ходатайство и суд добавил материалы докладов к делу.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи