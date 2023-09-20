Российские аналитики поспорили о необходимости миссии миротворцев в Карабахе

20 сентября 2023, 15:41

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Роспуск армии обороны Нагорного Карабаха означает и свертывание миротворческой миссии, уверен военный эксперт Александр Храмчихин. Решение о миссии миротворцев должно приниматься в трехстороннем формате, однако они могут оставаться в регионе до 2025 года, обеспечивая безопасность мирных жителей, считают военный эксперт Василий Дандыкин и политолог Станислав Притчин.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня обстрелы Степанакерта продолжились, жители провели ночь в бомбоубежищах. Из зоны боевых действий эвакуированы более 2000 жителей Нагорного Карабаха, в том числе более тысячи детей, отчиталось Минобороны России. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха.

"Достигнуто соглашение о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого контингента и расформировании и полное разоружение вооруженных формирований "aрмии обороны Нагорного Карабаха" и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации", - указано в сообщении, опубликованном на странице Информцентра правительства Нагорного Карабаха в Facebook*.

Соглашение означает именно роспуск Армии обороны Карабаха и прекращение сопротивления, а также утилизацию тяжелой техники и вооружений, в связи с этим свёртывание миротворческой миссии России, полагает военный эксперт Александр Храмчихин. "Миссия миротворцев таким образом заканчивается. Все зависит от того, о чём будут договариваться 21 сентября. Видимо, в рамках этого нового соглашения будет прекращена миссия миротворцев. Потому что оснований для их деятельности больше нет. Пока не ясно, сразу свернут её или через некоторое время", - сказал он.

Он указал, что речь в соглашении идёт только о тяжелой технике карабахских формирований. "У миротворцев тяжелой техники и вооружений и не было", - пояснил Храмчихин.

Несмотря на прекращение сопротивления и роспуск карабахских военных формирований, для России было бы выгодно продолжить деятельность миротворческой миссии, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

"Вывод и утилизация техники и вооружений касается того, что власти Азербайджан считают незаконными вооруженными формированиями. Что касается миротворцев, то этот вопрос изначально решался в трёхстороннем формате. Они выполняли свою задачу и много чего хорошего сделали, в том числе по возвращению беженцев в места проживания. Поэтому должно быть новое, отдельное соглашение о миротворческой миссии", - сказал он.

По мнению эксперта, такому развороту событий способствовали заявления Пашиняна, включая его неформальное признание суверенитета Азербайджана над Карабахом. "После его заявления, я так и думал, что к этому исходу всё должно было прийти. Это был выстрел в ногу", - полагает Дандыкин.

Силы вооруженных формирований Карабаха и армии Азербайджана были несопоставимы, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. "Поэтому сопротивление было малопродуктивным. Кроме того, в соответствие с трёхсторонним соглашением 2020 года вопрос с выводом или разоружением армянских войск должен был быть уже решён. К этому собственно и апеллировал Азербайджан", - указал он.

В то же время, по словам собеседника, разоружение должно было проходить добровольно. "Но у российских миротворцев не было для разоружения ни мощностей, ни полномочий. Роспуск вооруженных формирований может сыграть позитивную роль для уменьшения точек напряженности с Азербайджаном. Другой вопрос, насколько это позволит в дальнейшем урегулировать ситуацию, в первую очередь с гражданским населением", - сказал Притчин.

По его мнению, формально российские миротворцы могут остаться в регионе до ноября 2025 года. "Нынешние события показывают их необходимость там. Хотя бы для обеспечения безопасности гражданского населения. Для чего собственно они и расположены. Поэтому пока о выводе миссии не говорят. Это с учётом того, что армянское население Карабаха ещё не готово интегрироваться в государственную систему Азербайджана. Прецедентов получения гражданства и взаимодействия с азербайджанским государством армян в массовом порядке пока нет. Для этого нужно предпринимать широкие гуманитарные шаги со стороны правительства Азербайджана", - резюмировал Притчин.

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