Миротворцы подключились к разоружению карабахских военных

20 сентября 2023, 12:31

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Разоружение карабахских военных проводится в координации с российскими миротворцами, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13.00 (12.00 мск) 20 сентября, разоружении Армии обороны и выводе тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха, заявил аппарат президента непризнанной республики. Минобороны Азербайджана подтвердило эту информацию.

Разоружение "армянских формирований в Нагорном Карабахе", а также вывод армянских военных обеспечиваются в координации с российскими миротворцами, сообщает со ссылкой на Минобороны Азербайджана "Коммерсант".

По состоянию на 13 часов (12 мск) стрельба на окраине Степанакерта и артобстрел продолжались. В мэрии собрались множество людей с детьми, которым требуется помощь, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе, отметив, что атака ведется на военные объекты, и призвал жителей Нагорного Карабаха эвакуироваться. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Азербайджанские военные сегодня уничтожили воинскую часть в Тяпякянде (армянское название – Тонашен) на севере Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана.

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