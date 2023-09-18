Друзья Гаджиева отметили важность пикетов в его поддержку

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Пикеты в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева, приговоренного к 17 годам заключения, вызвали активную реакцию жителей Дагестана, рассказал заместитель главного редактора "Черновика " Магомед Магомедов. Друзья журналиста сочли важным продолжать акции как минимум до решения по апелляции.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы - рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. Сегодня на пикеты вышли заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года были под арестом по делу о финансировании терроризма. 12 сентября суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Жители Дагестана сегодня активно реагировали на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Люди уже знают, что Абдулмумину Гаджиеву вынесен приговор и судом ему назначено 17 лет лишения свободы. Многие проходят и поддерживают", - рассказал Магомедов.

Однако были и те, кто не в курсе вынесенного приговора. Магомедов рассказал о жительнице Махачкалы, которая подошла к нему спросить, как продвигается уголовное дело Гаджиева. По его словам, когда он сообщил ей о сроке, к которому приговорен Гаджиев, она "была очень сильно возмущена". "Она говорила, что переживала за него как за родного сына", - добавил он.

По его словам, водители также реагировали на одиночный пикет гудками и возгласами одобрения: "поддерживаем", "молодец". За полчаса пикетирования было не менее 20 реакций как со стороны прохожих, так и со стороны водителей, отметил Магомедов.

Сколько еще будут продолжаться еженедельные одиночные пикеты в поддержку Гаджиева, его коллеги пока не решили, добавил он.

Защита Гаджиева уже получила мотивировочную часть приговора, сообщил адвокат Гаджиева Арсен Шабанов. Краткая апелляция на приговор суда уже подана, а подробная в процессе подготовки, время для ее подачи еще есть, рассказал Шабанов корреспонденту "Кавказского узла"

Друг Гаджиева, который присутствовал на месте проведения одиночного пикета, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что долго был в шоковом состоянии после того, как озвучили приговор. Он отметил, что надеялся на оправдательный приговор или хотя бы на менее суровый.

После обвинительного приговора и озвученного срока в 17 лет у малой части общества мнение о Гаджиеве, возможно, поменялось, но большинство, "здравая часть общества", уверена в его невиновности, считает друг журналиста. "Я думаю, что большинство общества в недоумении - как это могло произойти. Мне кажется, что это <приговор Гаджиеву> открыло глаза на реалии этого мира. Здравомыслящие люди такого не ожидали", - пояснил друг Гаджиева. Он назвал и сам процесс и вынесенный приговор "показательными", призванными продемонстрировать возможность при любых обстоятельствах вынести "нужный" приговор.

По его словам, он считал, что коллеги журналиста прекратили проведение пикетов, но узнав через соцсети, что пикет состоится, пришел к месту акции. Друг Гаджиева считает "героизмом" упорство коллег Гаджиева, которые несколько лет проводят одиночные акции в его поддержку. "Я был приятно удивлен, что они это дело продолжили. Все-таки, наверное стоит продолжать, потому что окончательный вердикт еще не вынесен", - отметил он. .

Другой друг Гаджиева, также присутствовавший на месте пикетов, отметил, что интенсивность поддержки и внимания со стороны прохожих на одиночную акцию в поддержку Гаджиева осталась на прежнем уровне, несмотря на обвинительный приговор. "Реагировали в обычном режиме. Я думаю, даже больше интереса должно возникнуть после приговора", - сказал друг Гаджиева. Он указал на несколько выкриков с выражением поддержки с дороги, а также на прохожих, которые вступали с Магомедовым в диалог.

Приговор Гаджиеву вызвал недоумение, рассказал он. "Я и мои домашние думали, что дадут мало и то, для того, чтобы не оправдать, но это, конечно, запредельный срок", - поделился своим впечатлением друг журналиста. Он считает, что одиночные пикеты в поддержку Гаджиева следует продолжать, пока есть возможность их проведения.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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