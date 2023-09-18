Европейский суд признал нарушение прав бизнесмена из Нальчика

18 сентября 2023, 21:45

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Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 26 тысяч евро осужденному на 11 лет по делу о терроризме бизнесмену из Нальчика Руслану Кашешову, признав нарушение права на справедливый суд и статьи о запрете пыток. На фоне отказа России выполнять постановления Евросуда это решение не повлияет на судьбу Кашешова, указали правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что 30 декабря 2019 года Южный окружной военный суд приговорил совладельца суши-баров в Нальчике Руслана Кашешова к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в хранении гранаты, наркотиков и пособничестве ИГ*. Апелляционный военный суд оставил приговор Кашешову в силе. При этом Нальчикский горсуд в сентябре 2020 года удовлетворил жалобу защиты Кашешова на отказ следствия возбуждать дело о пытках. В 2021 году по делу о пытках Кашешова была направлена жалоба в Европейский суд по правам человека.

Кашешова задержали в Нальчике в июне 2018 года. По его словам, граната и пакет с наркотиками в его автомобиль были подброшены, а свою вину он признал под пытками. Один из свидетелей сообщил в суде, что во время задержания под правым глазом Кашешова был синяк, по его лицу текла кровь. Кашешова заставили признаться, что найденные у него граната и наркотики были получены от боевика Юрия Бицуева, которому он также помогал деньгами, считают правозащитники.

Европерйский суд по правам человека признал нарушение прав Руслана Кашешова по статьям о праве на справедливое судебное разбирательство (статья 6 Европейской конвенции по правам человека) и запрете пыток (статья 3 Европейской конвенции по правам человека) и назначил ему компенсацию в 26 тысяч евро, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал". Решение об этом было вынесено 14 сентября.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Наталья Морозова отметила, что суд вынес решение в очень короткие сроки - после поступления жалобы прошло всего два с половиной года. Однако, по ее словам, в настоящее время это решение не скажется на судьбе Кашешова. "Сегодня, к сожалению, ни приговор не может быть пересмотрен, несмотря на то, что ЕСПЧ признал: в отношении Кашешова была нарушена статья 6 Конвенции, ни компенсации он не получит", - приводятся ее слова на сайте Центра.

По ее словам, остается надежда, что в будущем, когда Кашешов выйдет на свободу, а ситуация в России изменится, он получит "не только присужденные 26 тысяч евро, но и "простые проценты по ставке, равной предельной ставке кредитования Европейского центрального банка за период просрочки плюс три процентных пункта", как указано в постановлении ЕСПЧ", добавила Морозова.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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* организация признана террористической и запрещена в России по решению суда

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