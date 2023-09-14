Пациенты из Нагорного Карабаха рассказали о трудностях лечения в Армении

14 сентября 2023, 20:18

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Пациенты, выезжающие из Степанакерта на лечение в Армению, по окончании курса могут вернуться домой при посредничестве Красного Креста, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха. Пациенты рассказали, что бесплатно им предоставляется лишь лечение, а все остальные траты, в том числе на жилье, приходится нести самим.

Как писал "Кавказский узел", Красный Крест регулярно выполняет перевозку пациентов из Нагорного Карабаха в Армению для специализированного лечения и в частности, хирургических операций. Так, 12 сентября Минздрав непризнанной республики сообщил, что на лечение в Армению были отправлены 13 человек, еще пять после лечения перевезены в Нагорный Карабах. 31 августа по Лачинскому коридору из Степанакерта в Армению были перевезены 10 пациентов и один возвращен на родину

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

Пресс-секретарь Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян сообщила, что данные о возвращении пациентов в Нагорный Карабах периодически публикуются на сайте ведомства. "После окончания лечения, пациент регистрируется для возвращение в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Пациент, желающий вернуться, подает документы, в том числе эпикриз, и министерство организует его возвращение", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос корреспондента "Кавказского узла" о числе пациентов из Нагорного Карабаха, которые не могут вернуться домой, представитель ведомства сообщила, что такой учет не ведется.

Красный Крест сообщает только о пациентах, которых вывозят на лечение, отметила глава коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни. "Иной статистикой мы не делимся. МККК сообщает лишь о тех, кому нужна помощь, то есть, при наличии гуманитарного аспекта. Статистику оставляем на усмотрение местных властей, которые, если сочтут нужным, публикуют сведения", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Красного Креста также отметила, что МККК не смог получить согласие на транспортировку тела Элен Дадаян в Арцах. "МККК изъявил готовность содействовать, но достичь согласия не удалось", - сказала Аматуни.

18 августа карабахские студенты заблокировали двери офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване, требуя добиться от Азербайджана разрешения на перевозку в Нагорный Карабах тела 21-летней Элен Дадаян, погибшей в аварии. Вечером того же дня они прекратили акцию после обещания сотрудников МККК поспособствовать перевозке тела погибшей. 19 августа близкие Элен Дадаян на акции протеста в Степанакерте призвали комитет Красного Креста обеспечить перевозку тела девушки, сотрудники организации пригласили ее родных в офис. В тот же день стало известно, что командующий российскими миротворцами Александр Ленцов (3 сентября на посту командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Ленцова сменил генерал-майор Кирилл Кулаков - прим. "Кавказского узла") пообещал провести переговоры с Азербайджаном по поводу разрешения на перевозку тела Дадаян.

Тело Элен Дадаян находится в морге Гориса, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" студентка из Нагорного Карабаха Диана Саакян. "Родным пока не удалось получить разрешение на перевозку тела в Арцах", - отметила она.

Жительница Степанакерта, не пожелавшая назваться, приехала в Ереван еще в мае на машине МККК на срочную операцию. Она до сих пор получает лечение. "Приехала с мужем, оставив свекрови троих несовершеннолетних детей, младшему из которых 1,5 месяца. Мне предписан постоянный контроль врачей. Так как каждый раз нет возможности ездить из Степанакерта в Ереван, мы с мужем арендовали дом близ Еревана, так как в самом Ереване аренда дорогая. Муж занимается частным извозом, я не работаю. Не знаю, когда вернусь в Степанакерт, увижу ли еще своих детей. По телефону сложно говорить, плачут, я тут, они – там", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Айкуш Погосян приехала на операцию в марте вместе с дочерью, которая в этом году пошла в первый класс в одну из ереванских школ. Муж тоже хотел приехать, но не смог. "Спустя несколько месяцев после операции, я обратилась для возвращения, но совпало с полным запретом на проезд, в то время МККК вовсе перестал возить пациентов. А теперь мне раз в месяц нужно на обследование. Поэтому приняла решение остаться у родных в Ереване", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Власти Нагорного Карабаха оплатили только операцию в рамках госзаказа, добавила Погосян.

Жители Нагорного Карабаха, которые приехали в Армению до блокады, не могут вернуться домой, отметила глава общественной организации "Возвращение в Дизак" Маргарита Карамян.

"Даже через МККК. Но даже если бы МККК возвращал людей обратно, я бы не вернулась с ними. Если нужно ехать посредством МККК, это означает, что коридор закрыт. Кроме того, нет гарантий, что Красный Крест может обеспечить безопасность, и Азербайджан не арестует причастных к арцахскому движению. Во-вторых, такая практика легитимизирует незаконный азербайджанский КПП", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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