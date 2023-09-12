Красный Крест перевез 13 пациентов по Лачинскому коридору в Армению

12 сентября 2023, 14:52

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13 пациентов, которым необходимо специализированное лечение, перевезены сегодня Красным Крестом по Лачинскому коридору в Армению, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как информировал "Кавказский узел", Красный Крест регулярно выполняет перевозку пациентов из Нагорного Карабаха в Армению из-за того, что часть больниц в Нагорном Карабахе прекратила работу из-за блокировки Лачинского коридора. В частности группа пациентов Красным Крестом была перевезена из Степанкерта в Ереван 31 августа.

Сотрудники Красного Креста перевезли сегодня из Степанакерта в Ереван группу пациентов, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

"13 пациентов ЗАО "Республиканский медицинский центр" министерства здравоохранения Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха) вместе со своими сопровождающими были переведены в специализированные медицинские центры Республики Армения при посредничестве и сопровождении Международного комитета Красного Креста (МККК) для получения срочной специализированной медицинской помощи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Также сегодня сотрудники Красного Креста перевезут из Армении в Нагорный Карабах пять пациентов, которые ранее были отправлены на лечение.

На сегодня в детском медцентре Нагорного Карабаха стационарно получают лечение 26 детей, из них семь – в отделении неонатологии и реанимации, а в ЗАО "Республиканский медицинский центр" находится 91 пациента, пять из них – в реанимации, трое из них в критическом состоянии, добавил сотрудник пресс-службы.

Возможности быть прооперированными были лишены 1925 жителей, отметил он. "Это больше на 15 случаев за последние три дня", – отметил сотрудник пресс-службы.

Напомним, 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах Красного Креста. В гуманитарной организации заявили, что водители пытались провезти товары без ее ведома. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин Красного Креста при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

Из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и дефицит продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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