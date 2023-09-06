Аналитики назвали плановой замену командующего миротворцами в Карабахе

06 сентября 2023, 09:36

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Назначение генерала Кирилла Кулакова стало плановой заменой командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе и не связано с претензиями армянской стороны к России, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября генерал-майор Кирилл Кулаков приступил к выполнению обязанностей командующего российскими миротворцами в Нагорном Карабахе. На этом посту Кулаков сменил генерал-полковника Александра Ленцова, который провел в должности командующего миротворцами 4,5 месяца.

С ноября 2020 года по сентябрь 2021 года российскими миротворцами в Нагорном Карабахе командовал генерал-полковник Рустам Мурадов. Его сменил генерал-лейтенант Геннадий Анашкин, который провел на это посту меньше четырех месяцев. В январе 2022 года командование миротворцами принял генерал-майор Андрей Волков, который возглавлял миротворческий контингент год и три с половиной месяца. Ему на смену 27 апреля 2023 года пришел генерал-полковник Андрей Ленцов.

Назначение Кулакова – плановая замена командующего миротворческим контингентом, сказал директор института стран ЕАЭС Владимир Лепехин. "Ротация происходит на постоянной основе, вне зависимости от претензий армянской стороны. На самом деле претензии [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна, которые он уже давно озвучивает в адрес России, надоели российскому руководству. Эти претензии не играют роли в процессе принятия решений Москвой, в том числе по линии командования миротворцами. Когда приходит время смены командира, то Москва принимает соответствующее решение, и в Карабахе появляется новый командующий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ситуация в Карабахе стала такой из-за совместной неправильной политики Армении и России. "Это на самом деле не только вина Армении, но и России. Двум странам необходимо выработать общую, единую политику по вопросу Карабаха и придерживаться этой позиции. Но Ереван надеется на Запад, делает шаги в сторону ЕС, пока Россия занята Украиной. Это не нравится Кремлю, но российские миротворцы делают всё от них зависящее, чтобы стабилизировать ситуацию в Карабахе, найти общий язык как с местными армянами, так и с Баку и Ереваном", - сказал Лепехин.

Старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня также полагает, что замена командующего – обычная ротация. "По моей оценке, замена командующего контингентом – плановая замена, обыкновенная ротация. Думаю, что политика здесь если и есть, то вторичная, обусловленная в целом сложностью ситуации в регионе. Претензии Армении к миротворцам по поводу мер для пропуска гуманитарных грузов, обеспечения свободного передвижения через КПП в Лачине, по моему мнению, не стали причиной ротации. Претензии, конечно, создают свое давление. В данном случае давление, как мне кажется, не играло решающую роль в ротации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Армении неоднократно критиковали российских миротворцев за пассивность по поводу блокады Лачинского коридора, которая началась 12 декабря 2022 года. Еще 22 декабря 2022 года Никол Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха. Об этом же спустя пять дней он заявил и Владимиру Путину. В чем причина недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

При этом ротацию командующих миротворцами можно назвать слишком частой, отметил Гуня. "Это, на мой взгляд, частая ротация. Но ситуация в Нагорном Карабахе и регионе в целом слишком динамично меняется. В этой ситуации найти долгосрочную составляющую, соответственно кадры, связи и другое - довольно сложно", - сказал он.

Командование миротворцами в Карабахе – нервная и крайне тяжелая работа, поэтому нужная частая ротация, уверен военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. "Это работа […] очень трудная, нервная и опасная. Именно по этой причине руководство меняет командующего миротворцами не позднее чем спустя 6 месяцев. Им нужна ротация для эффективной и результативной работы. А с учетом нынешней ситуации в Карабахе, эта работа должна быть максимально результативной, иначе ситуация может выйти из-под контроля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Претензии армянской стороны к миротворцам не сыграли роли в смене командующего, подчеркнул он. "Армения давно уже выдвигает претензии к нашим миротворцам, но наши военные принимают решения не на основе претензий армянского руководства, а по своим соображениям. В этом случае, если посмотреть, то каждые 4-5 месяцев меняется командующий, а армянская сторона претензии выдвигает почти каждую неделю. Одно с другим не связано", - отметил он.

При этом миротворцы выполняют не только миротворческую, но и политическую миссию, добавил эксперт. "Командование каждый день решает сложные вопросы, в том числе политического плана. Если изучать их биографию, то мы увидим, что все они служили в горячих точках, на Северном Кавказе, знакомы с менталитетом Кавказа и народов региона. Этот их бэкграунд нужен им для того, чтобы находить общий язык с местными политиками. Но все равно больше шести месяцев никто не сможет там командовать, все равно будет ротация", - уверен Дандыкин.

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. В Нагорном Карабахе из-за дефицита муки образовались многочасовые очереди за хлебом, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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