12 сентября 2023, 23:44

Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана

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Позиции армянских военных в Сюникской области подверглись обстрелу, сообщило Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана отвергло это утверждение.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике. 

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в Сюникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении. Обстрел из стрелкового оружия был произведен 12 сентября в районе 20.30 (19.30 мск) по армянским позициям, расположенным на участке Срашен Сюникской области Армении, заявило ведомство.

Военное ведомство Азербайджана заявило сегодня в своем Telegram-канале, что распространенная армянской стороной информация об обстреле не соответствует действительности.

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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Огонь был открыт из стрелкового оружия.
Примечание:

"Баку предлагает одновременное открыть дороги в Степанакерт через Лачин и Агдам", "Ереванские аналитики назвали пропагандой трактовку Азербайджаном заявлений Ирана", "Баку обвинил Степанакерт в строительстве военных укреплений".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 сентября 2023, 23:57

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