Минобороны Армении заявило об обстреле со стороны Азербайджана

12 сентября 2023, 23:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиции армянских военных в Сюникской области подверглись обстрелу, сообщило Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана отвергло это утверждение.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана заявило об обстреле позиций в Нахичеванской автономной республике.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в Сюникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении. Обстрел из стрелкового оружия был произведен 12 сентября в районе 20.30 (19.30 мск) по армянским позициям, расположенным на участке Срашен Сюникской области Армении, заявило ведомство.

Военное ведомство Азербайджана заявило сегодня в своем Telegram-канале, что распространенная армянской стороной информация об обстреле не соответствует действительности.

На армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Огонь был открыт из стрелкового оружия.