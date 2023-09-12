На линии соприкосновения. Нагорный Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/xeber/na_linii_soprikosnoveniya_voisk_armenii_i_azerbaidzhana_nablyudaetsya_otnositelnoe_spokoistvie-1299437

12 сентября 2023, 16:26

Армения и Азербайджан сообщили об обстреле позиций на границе

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Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении. Военное ведомство Азербайджана заявило об обстреле военных в Нахичеванской автономной республике. 

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле военных позиций в Лачинском районе, а армянское оборонное ведомство заявило об обстреле Азербайджаном позиций армянских военнослужащих в Гегаркуникской области.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли сегодня огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в направлении Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении, сообщило Минобороны Армении. Обстрел произошел в районе 14:35 (13.35 мск) по местному времени, говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана также заявило об обстреле позиций. "12 сентября примерно в 11:25 (10.25 мск) позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Хавуш Шарурского района Нахичеванской Автономной Республики подверглись обстрелу из стрелкового оружия подразделениями вооруженных сил Армении, расположенными на противоположных позициях. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанным направлении", - указано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале ведомства.

Напомним, на армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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Примечание:

"Баку предлагает одновременное открыть дороги в Степанакерт через Лачин и Агдам", "Ереванские аналитики назвали пропагандой трактовку Азербайджаном заявлений Ирана", "Баку обвинил Степанакерт в строительстве военных укреплений".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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