Армянский военнослужащий. Фото: https://www.mil.am

10 сентября 2023, 09:32

Баку и Ереван обменялись обвинениями в обстрелах

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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле военных позиций в Лачинском районе, а армянское оборонное ведомство заявило об обстреле Азербайджаном позиций армянских военнослужащих в Гегаркуникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, 9 сентября около 23.40 [22.40 мск] армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат, расположенные в направлении села Минкенд в Лачинском районе.

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, заявило министерство сегодня в своем телеграм-канале.

Ереван встречно обвинил Баку в обстрелах. "9 сентября в районе 22.50 [21.50 мск] подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Кутакан (Гегаркуникская область)", – сообщило армянское оборонное ведомство сегодня на своем сайте.

Напомним, на армяно-азербайджанской границе обострение ситуации идет на фоне кризиса, возникшего с блокировкой Нагорного Карабаха. Баку прибегает к локальным эскалациям, чтобы добиться уступок от Еревана, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Участившиеся перестрелки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе – результат пробуксовки мирного процесса, считают военные аналитики в Баку.

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Примечание:

"Миротворцы зафиксировали три нарушения перемирия в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями".

Автор: "Кавказский узел"

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