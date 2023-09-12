Попытки Маргариты Карамян вернуться домой не увенчались успехом

12 сентября 2023, 13:44

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Жительница Нагорного Карабаха Маргарита Карамян, которая длительное время не может вернуться на родину, предприняла еще две попытки пересечь Лачинский коридор, но из-за блокады ей не удалось это сделать.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля группа жительниц Нагорного Карабаха, в числе которых была Маргарита Карамян, попыталась проехать из Армении по Лачинскому коридору, чтобы вернуться домой. Однако это им не удалось сделать. 28 июля Карамян, которая является руководителем НПО "Возвращение к Дизаку", заявила, что жительницам Нагорного Карабаха удалось развенчать заявления Азербайджана о том, что Лачинский коридор открыт.

По словам Маргариты Карамян, она во второй раз попыталась вернуться в Нагорный Карабах через мост Акари 30 августа, в день, когда гуманитарная помощь от Франции направилась в Корнидзор. Вместе с ней в этот день в Корнидзор на отдельной машине направились и другие жители Нагорного Карабаха. Однако, как и в первый раз, эта попытка оказалась безуспешной.

11 сентября Карамян вновь направилась к мосту Акари. В этот раз она поехала с иностранной съемочной группой. "Я хотела показать, что Азербайджан не разрешает нам, арцахцам, попасть к себе на родину", – пояснила Карамян корреспонденту "Кавказского узла".

Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха. Азербайджанское название моста Акари – Хакари.

На дороге в Корнидзоре стоят фуры с гуманитарной помощью как от Армении, так и от Франции, а контроль правоохранителей в этой части усилен. В Корнидзоре продолжает функционировать Центр по гуманитарной помощи, который открыла французская сторона, рассказала Маргарита Карамян.

"Сама дорога опять пустая, ни одна машина за то время, что мы там находились, в течение нескольких часов, не проехала ни в какую сторону", – отметила она.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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