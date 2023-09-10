50-летний краснодарец не смог оспорить призыв в армию

10 сентября 2023, 21:58

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Военный суд в Краснодаре отказал 50-летнему местному жителю Василию Ковалеву в иске о признании мобилизации незаконной. Ковалев был призван в армию 11 октября 2022 года, хотя имел право на отсрочку от призыва как сотрудник аккредитованной IT-компании.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что на юге России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые, по данным юристов, в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Отсутствие в военкоматах медицинских комиссий является нарушением закона, заявил "Кавказскому узлу" юрист Антон Гетманенко.

Ковалев в иске указал, что не мог ранее оспорить свой призыв, потому что находился на военной службе и направил иск в суд только в июне, когда впервые получил отпуск. Гарнизонный суд, несмотря на это, отклонил иск из-за нарушения сроков обжалования, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В суде представитель военного комиссариата заявил, что Ковалев сам попросился в зону СВО, сообщив, что является уроженцем Донбасса и "не может отсиживаться дома" и "в компании обойдутся без него". На состояние здоровья он также, по словам представителя военного комиссариата, не жаловался. При этом из показаний самого Ковалева следует, что в военкомате не проводилась медкомиссия, говорится в решении, опубликованном на сайте суда.

"Кавказский узел" также сообщал о попытках краснодарца Алексея Абрамова оспорить решение о мобилизации по состоянию здоровья. Абрамов, мобилизованный с множественными грыжами позвоночника, после возвращения из зоны военной операции был отправлен в Дагестан для прохождения медкомиссии. Абрамову попытались в ходе обследования поставить категорию Б ("годен с незначительными ограничениями"), сообщила в январе его супруга Ксения. В начале августа стало известно, что врачебная комиссия признала Алексея Абрамова ограниченно годным к военной службе и назначила ему соответствующую категорию "В". Абрамов получил от руководства части в Дагестане предписание вернуться в зону военной операции, но отказался от участия в боевых действиях, объяснив это состоянием здоровья из-за серьезного заболевания позвоночника.

"Кавказский узел" подготовил список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

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