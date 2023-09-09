Силовики ограничились предупреждением задержанным на акции протеста в Дагестане

09 сентября 2023, 19:22

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Полицейские не стали составлять протоколы на противников мусорного полигона, задержанных на акции протеста в Кумторкалинском районе, и ограничились предупреждением, рассказал активист Шамиль Хадулаев. Задержания проводились без применения силы, сообщил один из участников акции.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что все восемь задержанных на акции протеста в Кумторкалинском районе были отпущены из отдела полиции к вечеру 6 сентября.

6 сентября в гостинице "Сарыкум" прошла презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие сопровождалось акцией протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум в Кумторкалинском районе. Шамиль Хадулаев сообщил о задержании восьми протестующих. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

По словам задержанных, силовики не составили на них протоколы, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Шамиль Хадулаев.

"Всем было вынесено предупреждение. В тот день в Кумторкалинском районе проходила презентация создаваемой инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами с участием главы Дагестана Меликова, и протестующие якобы могли создать помехи приезду главы республики. Как мне сообщили задержанные, протоколы на них не составлялись", - сказал он, отметив, что среди задержанных были и женщины.

Сила в отношении задержанных не применялась, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» участник акции Магомед, воздержавшись от подробностей. Другие участники акции отказались комментировать свое задержание силовиками, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 17 апреля жители села Новая Урада провели акцию протеста, заявив, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа Сергей Меликов объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и поэтому не придется строить дорогу. Мобилизованные жители Дагестана записали в зоне военной операции видеообращение к Меликову с просьбой перенести строительство мусорного полигона в другое место.

Против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на сайте MoiDagestan.

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