Отпущены задержанные в Дагестане противники мусорного полигона

08 сентября 2023, 00:35

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Полиция отпустила восьмерых задержанных в ходе акции протеста против строительства мусорного полигона, сообщил председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами прошла 6 сентября в гостинице "Сарыкум" на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум. Председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил о задержании восьми протестующих. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Задержанные на акции протеста против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум освобождены, сообщил 7 сентября председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

"К 21 часу всех задержанных общественников из здания Кумторкалинского РОВД выпустили", - написал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также сообщал, что 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу. Мобилизованные жители Дагестана записали в зоне проведения специальной военной операции видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой перенести строительство мусорного полигона из Кумторкалинского района в другое место.

Помимо жителей Дагестана, против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. Также 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

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