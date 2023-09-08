Скопление силовиков на акции протеста у гостиницы "Сарыкум". Стоп-кадр видео "Кавказского узла", https://youtu.be/7D9j_LsRt_g.

08 сентября 2023, 00:35

Отпущены задержанные в Дагестане противники мусорного полигона

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Полиция отпустила восьмерых задержанных в ходе акции протеста против строительства  мусорного полигона, сообщил председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами прошла 6 сентября в гостинице "Сарыкум" на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум. Председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил о задержании восьми протестующих. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

Сарыкум – крупнейший песчаный бархан в Европе, находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника. Бархан является местом съёмки для фильма "Белое солнце пустыни", сообщается на портале MoiDagestan.

Задержанные на акции протеста против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум освобождены, сообщил 7 сентября  председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев.

"К 21 часу всех задержанных общественников из здания Кумторкалинского РОВД выпустили", - написал он в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также сообщал, что 17 апреля жители села Новая Урада в Кумторкалинском районе провели акцию протеста против строительства мусорного полигона. Они заявили, что полигон нанесет урон бархану Сарыкум, который находится в составе Дагестанского заповедника и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. 11 августа глава Дагестана объяснил, что решение построить в этом месте мусорный полигон было принято, так как рядом с площадкой проходит федеральная трасса "Кавказ", и потому не придется строить дорогу. Мобилизованные жители Дагестана записали в зоне проведения специальной военной операции видеообращение к главе республики Сергею Меликову с просьбой перенести строительство мусорного полигона из Кумторкалинского района в другое место.

Помимо жителей Дагестана, против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум также высказывался и экоблогер Александр Сибирский. 23 апреля он записал видеообращение с призывом не допустить размещения полигона в этом месте. Также 11 мая туристка Елена Овсиенко провела одиночный пикет в Махачкале против строительства мусорного полигона около бархана Сарыкум.

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Примечание:

"Махачкалинцы связали смог в городе с работой свалки", "Прокуратура нашла нарушения при строительстве мусорного полигона в Дербентском районе", "Махачкалинцы упрекнули власти за неспособность решить проблему возгораний на свалке".

Автор: "Кавказский узел"

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  • Восемь активистов задержаны на акции против строительства мусорного полигона у Сарыкума

    Презентация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами прошла на фоне акции протеста местных жителей, которые выступают против строительства мусорного полигона у бархана Сарыкум. Силовики задержали восемь протестующих, сообщил председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал протесты провокацией, заявив, что за призывами не допустить строительства полигона стоят экономические интересы.

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