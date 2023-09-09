Родители дагестанских школьников раскритиковали власти за проблему с учебниками

09 сентября 2023, 08:48

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Проблема с нехваткой учебников в школах Дагестана существует уже длительное время, а власти ее не решают. В школах учебников нет, но на рынке они продаются, что может быть свидетельством того, что книги поставляются туда нелегально, заявили в соцсети родители дагестанских школьников.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября родители дагестанских школьников пожаловались, что в школах республики не хватает учебников. Нехватка учебников в школах Дагестана обусловлена ростом числа учащихся, заявил министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил правительству республики подготовить предложения по решению проблемы с нехваткой учебников школах, передал телеканал ННТ, репортаж которого опубликован 8 сентября в Instagram-паблике* republik_dagestan.

Эта публикация в Instagram-паблике* republik_dagestan, на который подписаны около 780 тысяч пользователей, на 08.45 мск 9 сентября набрала 1350 отметок "нравится" и 237 комментариев.

"Зачем нам нужно министерство образования, если оно не может обеспечить школьников учебниками? Какая функция у этих людей, работающих в этом министерстве? Им самим не стыдно от происходящего?" – задалась вопросами raisa.05.ru.

"У нас тоже новая школа, а книг как не было, так и нет. А откуда в магазинах интересно?" – спросил пользователь slastena_kasumkent.

"Почему они на рынке? Разве учебники не издаются для школ?" – поинтересовался пользователь zilch571.

"На рынках книги есть, а в школах нет", – отметила djamilya_0010.

"Прекрасно вы все знаете, что учебники находятся на базаре. Почему со школьным штампом книга продаётся на рынке? Просто сделали из книг бизнес. Без ведома руководства никто не продаст со школы книги", – заявил пользователь zaika82szr.

"От бизнеса школы тоже решили не отставать, надо же им тоже зарабатывать деньги, все всё продают, а эти решили книги продавать", – высказал схожее мнение aishat080486.

"До 1 сентября министр что молчал, неужели заранее нельзя подготовиться к учебному году, как в других городах России? Всегда ждут пока родители купят книги", – отметил пользователь djenifer1984.

"До начала учебного года почему вопросы не решают? Зачем решать вопросы после того, как родители сами решили вопрос за свой счёт? И ещё с первого же дня начинаются эти сборы на пятое и десятое. Почему родители не отказываются от различных сборов? Я лично уже несколько лет как ни на что не сдаю. Не потому, что [денег] нет, а принципиально. Пусть администрация каждой школы решает все вопросы, которые касаются школ, а родители пусть решают свои домашние дела", – заявил пользователь furnitura_v_buynakske_.

"На что идет финансирование школ? Ремонт, мебель, технички, учебники все должны родители оплачивать хотя школы государственные (муниципальные, бюджетные). Только бюджет никак не от муниципалитета, а от родителей", – сыронизировала agashirinova87.

Напомним, жители Дагестана неоднократно жаловались на плохое состояние школ. Так, 19 августа жители села Советское в Хасавюртовском районе пожаловались на затянувшийся ремонт школы, и что школьники из-за этого вынуждены учиться в здании детсада.

На ветхое состояние местной школы 8 июля пожаловались жители другого села в Хасавюртовском районе – села Октябрьское. 13 июля Сергей Меликов поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и министру образования Яхье Бучаеву встретиться с сельчанами и решить их проблему. 18 июля сельчане рассказали, что власти им заявили, что на ремонт школы нет денег.

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