07 сентября 2023, 09:31

Жильцам трех ростовских домов предложено переселиться после атаки беспилотника

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Разместиться в пункте временного проживания предложено жильцам трех домов в Ростове-на-Дону, которые получили повреждения в результате падения беспилотника. В этом месте введен режим ЧС, сообщил губернатор.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня Ростов-на-Дону атаковали два беспилотника. Оба были сбиты системой ПВО. Один из беспилотников упал в центре города, второй – за его пределами.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (ЧС) Ростова-на-Дону приняла решение с 09.00 мск ввести режим ЧС в границах домов по улице Пушкинская, №№39, 41, 42, которые получили повреждения в результате падения одного из сбитых беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде", – написал Голубев сегодня в своем телеграм-канале.

Власти подсчитывают ущерб и после того, как будет определена его сумма, людям будут произведены выплаты, добавил губернатор.

После падения беспилотников, был поврежден гостевой нежилой двухэтажный дом в центре Батайска. "Специалисты устанавливают причины его повреждения", – сообщил Голубев в другой публикации.

Напомним, сегодняшнее ЧП в Ростове-на-Дону является по меньшей мере третьем за последний месяц инцидентом, который связан с летательными объектами. Так, в Ростовской области 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. Также 15 августа в городе Миллерово были слышны взрывы. Власти это объяснили учениями военных, который отрабатывали отражение атаки беспилотников.

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Примечание:

"Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета", "Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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