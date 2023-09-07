Последствия взрыва в центре Ростова-на-Дону, фото: Василина Берёзкина, https://161.ru/text/incidents/2023/09/07/72678488/

07 сентября 2023, 06:03

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из сбитых средствами ПВО беспилотников упал в центре Ростова-на-Дону, а второй – за городом, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, на подлете к Ростову-на Дону уничтожен один беспилотник, еще один – в центре города.

"По уточненной информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42. Пострадал один человек", – написал Голубев сегодня в своем Telegram-канале.

У пострадавшего резаные раны ног, он обратился за помощью к врачам, но от госпитализации отказался. Повреждено несколько автомобилей, а также фасады и выбиты окна трех зданий.

"Кавказский узел" также писал, что в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 20 августа два беспилотника также попытались атаковать территорию Ростовской области, но были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы. 15 августа в городе Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ выказали недоверие.

В июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, связанные с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев рапортовал о сбитой украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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