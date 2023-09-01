Азербайджан обвинил Армению в артобстрелах

01 сентября 2023, 11:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские военные обстреливают позиции в Кельбаджарском районе в том числе из минометов и артиллерийских орудий, заявило Минобороны Азербайджана. Армянское военное ведомство обвинило Азербайджан в обстрелах позиций около Норабака.

Как писал "Кавказский узел", двое военных погибли и один ранен сегодня в Гегаркуникской области в результате обстрела в направлении Сотка с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Азербайджанское военное ведомство сообщило о двух раненных при атаке армянского беспилотника.

Сегодня утром Минобороны Азербайджана сообщило, что военнослужащий Мухаммед Тагиев ранен при обстреле со стороны Сотка. Военное ведомство Армении заявило об интенсивных обстрелах с азербайджанской стороны своих позиций на этом участке границы.

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района (Соткское направление Гегаркуникской области. - Прим. "Кавказского узла") "подвергли артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском направлении", сообщило на своем сайте Минобороны Азербайджана.

Армянские военные подвергают обстрелу позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия различного калибра, минометов, артиллерийских установок и ударных БПЛА, говорится в публикации, размещенной в 11.18 мск на сайте ведомства.

"Кроме того, армянская сторона сосредотачивает дополнительную боевую технику и живую силу на позициях в Зодском направлении Басаркечярского района", - отмечается в сообщении.

Минобороны Армении отвергло обвинение. "Азербайджанская пропагандистская машина распространяет ложную информацию, цель которой создать информационную основу для продолжения начавшейся сегодня утром очередной провокации в направлении Сотка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства.

По данным ведомства на 11.25 мск, азербайджанские подразделения обстреляли из стрелкового оружия армянские позиции, расположенные в районе Норабака Гегаркуникской области.

Напомним, вчера, 31 августа, Минобороны Азербайджана трижды обвинило Армению в обстрелах своих позиций на границе. Военное ведомство Армении отвергло обвинения.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.