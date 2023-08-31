Продажа хлеба в Нагорном Карабахе ограничена на фоне длинных очередей

31 августа 2023, 20:52

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Власти сократили объемы выделяемой пекарням муки и ввели контроль за продажей хлеба, сообщил представитель правительства Нагорного Карабаха. Правительство ограничило продажу хлеба на семью, а время в очередях существенно выросло, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", большинство пекарен в Степанакерте не работает из-за отсутствия муки. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что 21 августа раздали немного муки пекарням, но ее запасов хватит буквально на несколько дней. Жители Степанакерта пожаловались, что в очереди за хлебом приходится стоять весь день. 23 августа стало известно, что власти Мартунинского района ввели талоны на хлеб, а мэрия Степанакерта заявила, что таких указаний пока не получала. Жители Степанакерта призвали ввести талоны, так как они вынуждены стоять в очередях за хлебом сутками.

В Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов первой необходимости. Местные жители рассказали, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Правительство Нагорного Карабаха 29 августа проинформировало, что "из-за растущего дефицита пшеницы, особенно в Степанакерте, с сегодняшнего дня объемы производства хлеба сократились еще больше", и что "сегодня и завтра каждой семье планируется продать по одной буханке хлеба".

Продажа хлеба ведется под контролем властей, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель правительства Нагорного Карабаха. "Процесс продажи хлеба на хлебопекарнях контролируют соответствующие органы правительства, параллельно ведутся работы по заготовке кукурузной муки и производству хлеба, но из-за нынешних осадков масштабная уборка кукурузы задерживается на несколько дней", - сообщил он.

Купить хлеб стало сложнее, так как усложнился процесс записи в очередь за хлебом, рассказали жители Степанакерта.

"Теперь запись в очередь за хлебом контролируется сотрудником правительства, людям приходится появляться несколько раз у пекарни. Один раз мы приходим, занимаем очередь. Затем приходим, и по этой очереди записываемся в очередь уже в тетрадь, где списки. В третий раз приходим, когда пекарня получает муку и начинает печь хлеб – мы приходим и занимаем очередь согласно списку в той тетради. И вот, чтоб купить одну буханку хлеба, нам приходится целый день, а то и ночь, стоять в очередях", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Степанакерта Астхик Габриелян.

Пенсионерка Сирануш Халатян пожаловалась, что уже неделю не может купить хлеб. "Долго стоять в очереди не могу, а дети бывают на работе. Хорошо, что сейчас лето, и есть местная картошка и виноград, и еще мы собираем дикую ежевику. Из продуктов питания осталась гречка. Пока питаемся этим. Но через месяц и винограда не будет, и гречка закончится. Я успела немного законсервировать помидоры и сухофрукты из кизила и местных яблок, немного фасоли. Но эти запасы не трогаем, оставляем на зиму", - отметила она.

Необходимо добиться доставки гуманитарной помощи считает Арман Гарибян. "Наша власть не в состоянии обеспечить продовольственную безопасность населения. Госминистр весной заявил, что муки хватит до зимы, а на деле вышло не так. Начали искать оправдания, вместо того, чтобы перевести на талонную систему. В итоге, теперь стоим перед фактом – Азербайджан стоит у Аскерана, и предлагает нам забыть все ужасы войны ради муки. Вот к чему привело наше правительство! Всем понятно, что народ не согласится на азербайджанскую муку. Мы требуем открытия Лачинского коридора, и ждем гуманитарной помощи из Франции и Армении", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" участник 44-дневной войны.

26 июля Армения направила в Нагорный Карабах около 400 тонн продовольствия и товаров первой необходимости, однако грузовики не были пропущены. МИД Азербайджана расценил попытку доставить груз без согласования с Баку как посягательство на территориальную целостность страны. 9 августа фура с гуманитарной помощью из Франции присоединилась в Корнидзоре к грузовикам из Армении. 30 августа еще одна колонна с гуманитарным грузом из Франции прибыла к Лачинскому коридору, ее сопровождала мэр Парижа Анн Идальго, но машины также не были пропущены. Между тем 29 августа два большегруза с 40 тоннами гуманитарной помощи были отправлены азербайджанским обществом Красного Полумесяца в Нагорный Карабах. Машины доехали до поста российских миротворцев, где остановились в ожидании разрешения на проезд. Жители Нагорного Карабаха перекрыли дорогу из Агдама в Степанакерт, чтобы помешать проезду этих фур.

Процесс покупки хлеба требует много времени, отметил Боря Минасян. "Сегодня я более пяти часов бродил по Степанакерту в поисках пекарни. На двух центральных проспектах все пекарни были закрыты. Потом поискал в верхней части города, та же самая история. Потом выяснил, что в городе будут работать две-три пекарни, но очередь на них записана, и будут выдавать по полбуханки хлеба – чуть больше 200 грамм. Но и эти пекарни ждали муки, и уже вечер, а люди все ждут, продолжают стоять и записываться в очередь. В итоге получается, что большую часть суток люди проводят в очередях, а власть занимается реализацией своих амбиций", - возмутился он.

Нинель Адамян рассказала, что сегодня также не смогла купить хлеб. "Сегодня во всем городе работало несколько пекарен, с заранее записанными в очередь покупателями. Я не смогла купить хлеб, мне бы не досталось, даже если бы я встала в очередь. Пока нашу семью спасает урожай из огорода - помидоры, огурцы, зелень и картошка. Но опасно то, что все это мы едим сейчас, а на зиму остается совсем мало. Если бы был бы хлеб, то было бы легче. Но сутками стоим в очереди, чтоб купить два хлеба, а семья из шести человек. Надеюсь, ситуация изменится, Лачинский коридор откроется", - отметила она.

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