Нальчанин обвинен в дискредитации армии

27 августа 2023, 14:24

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Поступило в суд уголовное дело жителя Нальчика Батыра Жабоева, обвиненного в дискредитации военных за публикации в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля следователи возбудили в отношении 36-летнего жителя Нальчика Батыра Жабоева уголовное дело о дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Он находился под подпиской о невыезде.

По версии следствия, Жабоев опубликовал в соцсети видео о потерях среди мирных жителей во время чеченских кампаний и военной операции на Украине.

В Нальчикский горсуд поступило уголовное дело местного жителя Батыра Жабоева, информация об этом появилась на сайте суда, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. Жабоев находится под подпиской о невыезде, отмечается в публикации на сайте проекта.

Согласно карточке дела на сайте суда, уголовное дело поступило в суд 9 августа и в тот же день было передано судье. 16 августа судья назначил первое заседание на 10.30 мск 30 августа, указано в карточке дела.

Напомним, в апреле 2022 года на Жабоева был составлен административный протокол по статье о дискредитации армии, сообщил ранее "ОВД-Инфо"*.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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