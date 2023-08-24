Перевозчики туристов в Гамсутль отказались от обвинений в адрес властей

24 августа 2023, 12:09

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Водители, которые возят туристов в Гамсутль, записали видеообращение, в котором рассказали, что возобновили перевозки, прерванные из-за проверок силовиков. По их словам, ранее местные жители сказали им, что этот бизнес желает отобрать у них высокопоставленный госслужащий, но это оказалось неправдой.

Как сообщал "Кавказский узел", в соцсетях 5 августа распространилось видео, на котором туристы пожаловались, что вынуждены ходить пешком по горам до аула-призрака Гамсутль, так как извозчики, которые ранее возили их на УАЗах, внезапно прекратили выполнять перевозки. На следующий день сами перевозчики пожаловались, что силовики необоснованно водворили их машины на штрафстоянку. Водители заявили, что машины у них забрали, чтобы отобрать бизнес по перевозкам.

23 августа в Махачкале прошел круглый стол, во время которого жители Гамсутля пожаловались, что таксисты, которые возят в их аул туристов, монополизировали эту деятельность.

Водители, которые возят туристов до Гамсутля, записали видеообращение, в котором заявили, что возобновили перевозки. "Нас ввели в заблуждение местные жители, которые нам сказали, что у нас все это заберет именно [один из дагестанских высокопоставленных госслужащих]. Что нам это закроют. Нас ввели в заблуждение", – сказал один из них на кадрах видео.

Другие водители возгласами подтвердили сказанное их коллегой.

"Мы искренне сожалеем, и мы все это поняли. Спасибо, что открыли нам [дорогу]", – добавил он.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 12.05 мск набрал 1098 отметок "нравится" и 66 комментариев. Некоторые их авторы напомнили про проблему с дорогами в Дагестане.

"Может аул Гамсутль, как и другие села призраки, стали таковыми из-за отсутствия дорог и прочих благ цивилизации? Давайте беречь свою культуру, историю и архитектуру. А не ждать, когда всё села станут призраками", – призвал пользователь ideas_design_.

"Скоро таких Гамсутлей будет сплошь и рядом, каждое второе село. Из-за отсутствия дорог и благ цивилизации", – написала svetlana.gadjieva.

Напомним, в Дагестане стоит остро проблема с дорогами в высокогорные села. Так, 1 апреля жители села Какамахи в Карабудахкентском районе записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову. Они пожаловались, что чиновники не реагируют на их просьбы заасфальтировать дорогу к их селу.

"Кавказский узел" также писал, что 15 мая участники схода потребовали провести дорогу к селу Кусур. К селу не проложена автодорога, также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения, заявили на сходе сельчане.

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