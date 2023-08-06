Перевозчики туристов в Дагестане пожаловались на необоснованные проверки

06 августа 2023, 10:24

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Силовики изъяли у жителей Гунибского района микроавтобусы, на которых они перевозили туристов к аулу Гамсутль, объяснив это проверкой на угон. Водители считают, что машины у них забрали, чтобы отобрать бизнес по перевозкам к туристическому объекту.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа туристы пожаловались на видео в соцсети, что вынуждены идти пешком несколько километров по горам до аула Гамсутль из-за того, что власти приостановили из-за нарушений деятельность водителей, которые ранее возили туристов.

Якуб Магомедов – один из водителей, которые возят туристов до аула Гамсутль по горам. По его словам, 29 июля в село приехал высокопоставленный чиновник и дал указание убрать микроавтобусы УАЗ "Буханка", водители которых возят туристов до Гамсутля. Указание это водителям никак не объяснили.

При этом некоторые из водителей купили машины на деньги, которые взяли в кредит, пояснил Магомедов. "Люди в долги влезли, чтобы себя прокормить", – привел его слова 5 августа Telegram-канал "Сапа".

"Сразу после этого приехали полицейские и загнали 16 УАЗиков в райотдел, типа они хотят их пробить: краденные или не краденные", – процитировал 5 августа водителя паблик "Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте"

Расстояние от дороги до заброшенного аула составляет четыре километра, из них два километра самый сложный для подъема участок. Именно по нему водители везли туристов, а дальше они шли пешком. Перевозчиками работали только местные жители, теперь они все остались без заработка.

По словам Магомедова, экспертиза в Буйнакске подтвердила, что среди машин сельчан, на которых они возили туристов, нет угнанных. Силовики им их не отдают, поясняя, что ждут извещения. Водители считают, что их убрали специально, по той причине, что выполнение перевозок хотят отдать какому-то конкретному определенному лицу.

"Мы в год поднимаем где-то полтора миллиона человек. Если суммировать за три года, это получается более 4 млн человек. И ни разу не было случая, чтобы из-за наших УАЗиков что-то случилось. У каждого водителя есть лицензия, все бумаги. И если вдруг турист, например, ломает ногу, мы сами поднимаем, сами спускаем. У нас есть свой технолог, у нас есть своя медсестра для оказания первой помощи, пока скорая доедет. Все официально", – рассказал Магомедов.

На 10.30 мск на сайтах министерства туризма Дагестана и администрации Гунибского района нет комментариев относительно жалоб туристов и водителей.

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