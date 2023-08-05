Туристы и жители Дагестана пожаловались на транспортную проблему в горах

05 августа 2023, 10:47

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Туристы пожаловались на видео в соцсети, что вынуждены идти пешком несколько километров по горам до аула Гамсутль из-за того, что власти приостановили деятельность водителей из-за нарушений. Жители Дагестана в комментариях заявили, что из-за проблемы с отсутствием дорог ходить по горам ежедневно по несколько километров приходиться не только взрослым, но и школьникам.

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане стоит остро проблема с дорогами в высокогорные села. Так, 1 апреля жители села Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана записали видеообращение к главе республики Сергею Меликову, в котором пожаловались, что местные власти длительное время не реагируют на их просьбы заасфальтировать дорогу к их селу. Также 15 мая участники схода потребовали провести дорогу к селу Кусур. К селу не проложена автодорога, также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения, заявили на сходе сельчане.

Жалоба туристов на отсутствие транспорта, чтобы проехать в Гамсутль, была опубликована 3 августа в Instagram-паблике* moy.daghestan. "Такое творится, УАЗиков нету. Людям надо подниматься по этой жаре пешком, народ возмущается. Уставшие, физическая подготовка у всех разная. Стоим и не знаем, что делать. Это издевательство, идти три километра по жаре пешком", – заявил одна из туристок на кадрах видео.

На видео показаны несколько десятков туристов, среди них мужчины и женщины. Они стоят на дороге в горах.

"Туристы в Гамсутле бьют тревогу из-за отсутствия транспорта, доставлявшего людей в заброшенный аул. По некоторым данным, деятельность водителей приостановлена из-за нарушений", – отметил администратор паблика в описании видео.

Этот пост в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 412 тысяч пользователей, на 10.40 мск набрал 1103 отметки "нравится" и 676 комментариев.

"Так об этом должен был думать ваш гид. Три километра это разве много, по таким красивым местам?" – задался вопросом пользователь so__mnoy__vkusno__.

"Наши предки ходили по горам, и жители аулов каждый день ходят по несколько километров из-за отсутствия дорог", – написал пользователь murraa_500.

"Пожилые женщины через горы и склоны носят на своих спинах огромные копна сена", – отметил пользователь nalog_consult1.

"А на что вы рассчитывали? Удовольствие не дешевое, дикая природа, которая берет своё, цивилизацию тоже. Если не выдерживают, пусть не едут в Гамсутль. Турагенствам стоит сразу предупреждать, что там и как", – написала k.k.kadieva.

Другая часть пользователей отметила, что польза от походов в горы состоит именно в пешей ходьбе. "Я реально каждый день ходил в школу по нескольку километров по горам", – заявил zaynik071.

"Лучше пешком. Транспортом по этим горам небезопасно. Берегите себя, будьте здоровы", – пожелал пользователь dikajapriroda.

"Вообще не понимают смысла. Ведь смысл весть в том, чтобы пройти эту тропу пешком. Потом такие эмоции накрывают. Я когда поднялась меня аж на слезы пробило", – отметил пользователь _pravo_zakon_.

"Так машины тоже только до пол пути едят", – заявил atik_stylle.

Еще одна часть комментаторов заявила, что не видит смысла в желании туристов побивать в дагестанских горных аулах. "Кто вас в жару туда гонит, ни разу разрушенные дома не видели, что ли? Я всю жизнь здесь живу и не была там и мне это не нужно", – заявила aminat.57.

"А что они там потеряли? Мне если заплатят я не поеду туда", – подчеркнул mur_ad___29867.

"Это реально в жару туда идти. Да и нечего там смотреть, вообще не понимаю на что смотреть туда ездят. Таких сел полно в горах", – заявил пользователь r_m_g_000777.

Напомним, жители Дагестана возмущаются поведением туристов, которое, по их мнению, противоречит местным традициям. В республике неоднократно поднималась тема о вводе дресс-кода для туристов, и возникали споры о правилах поведения отдыхающих. Так, 6 июня 2022 года в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого помощник муфтия республики Абдулла-хаджи Хидирбеков заявил, что туристы начнут соблюдать местные обычаи и дресс-код, если дагестанцы будут показывать им пример в этом. Одни пользователи соцсети тогда поддержали этот призыв, другие высказали резкую критику в адрес туристов.

15 июня власти Дагестан выпустили памятку для туристов, в которой отдельным пунктом прописаны "правила поведения и рекомендации к внешнему виду". "Лучше придерживаться более скромной одежды. Не следует надевать мини-юбки, открытую и обтягивающую одежду. При себе обязательно иметь платок, если вы планируете посетить культовые религиозные объекты. Не следует надевать майки и шорты. Допустимы футболки и бриджи ниже колен. На пляжных территориях Республики Дагестан загорать и купаться без пляжной одежды (топлес) запрещено", – сказано в памятке, опубликованной в Telegram-канале "Говорит НеМосква".

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