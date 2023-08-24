Разногласия жителей Гамсутля и Чоха стали предметом разбирательств "круглого стола"

24 августа 2023, 07:38

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Для возрождения Гамсутля власти пообещали выделить жителям около 30 гектаров земли, но не сделали этого. Вместо гамсутлинцев документы на участки выдаются людям, не имеющим отношения к селу, пожаловались гамсутлинцы на круглом столе в Махачкале.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 мая жители Гамсутля провели сход, на котором пожаловались, что участки земли в популярном у туристов заброшенном ауле получают посторонние люди. Они заявили о своем праве на земли предков для восстановления села.

5 августа в соцсетях распространилось видео, на котором туристы пожаловались, что вынуждены идти пешком по горам до аула Гамсутль, так как извозчики, которые ранее возили на автомобилях УАЗ, внезапно прекратили выполнять перевозки. На следующий день сами перевозчики пожаловались, что силовики необоснованно водворили их машины на штрафстоянку, будто бы для проверки на угон. Водители заявили, что машины у них забрали, чтобы отобрать бизнес по перевозкам к туристическому объекту.

В Махачкале 23 августа прошел круглый стол о проблемах развития в Дагестане туризма на примере аула-признака Гамсутль. Организовал мероприятие юрист Арсен Магомедов, также он выступил в роли модератора. Мероприятие прошло в "Доме профсоюзов", посетить его мог любой желающий.

В круглом столе приняли участие глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов, сотрудники республиканских Минюста, Минимущества, Минтранса Дагестана, глава Гунибского района Расул Гусейнов и другие госслужащие. В зале также присутствовали жителя Гамсутля и аула Чох, передал корреспондент "Кавказского узла".

Одна из жительниц Гамсутля рассказала, что около 20 лет жители села добиваются выделения земель под строительство домов, и что часть из них этого добилась.

При выделении каждого участка жители села получили соответствующие документы, в виду того, что участки эти выделялись сравнительно давно, то это документы старого образца. Однако не все жители Гамсутля получили соответствующие земельные участки. Тем не менее те, кому эти участки были выделены, начали строить дома. На сегодня в Новом Гамсутле построено не менее 15 домов, часть из которых сельчане не могут узаконить, так как на земельные участки, на которых стоят дома гамсутлицев, имеются документы у нескольких жителей соседнего аула Чох.

Жители Нового Гамсутля обратились к главе администрации сельского совета, чтобы получить документы на домовладения. Но глава администрации отказался выдавать документы, сославшись на то, что участки именно этих гамсутлинцев уже находятся либо в собственности, либо в долгосрочной аренде у других людей, рассказала женщина.

Она отметила, что, когда эти земельные участки были выделены под строительство собственникам земель, то претензий не было. Земли были выделены и все было оформлено официально. У земли на момент ее получения гамсутлинцами не было собственников.

Кроме документов на участки и домовладения, гасмутлинцы добиваются еще получения земельных участков, так как в списках на их получение значилось более ста человек, и только половина получили участки. А некоторая часть из этих получивших не могут оформить собственность на землю и на дом, так как на землю имеются двойные документы, пояснила женщина.

Она отметила, что документы эти на эти проблемные для гамсутлицев участки оформлены в собственность и аренду на жителей Чоха в 2022 году, тогда как гамсутлицы документы на эти участки получали до 2022 года.

В ходе круглого стола жители Гамсутля высказали претензии, что один из жителей Чоха монополизировал перевозку туристов к туристическому объекту старый Гамсутль. Житель Чоха ответил, что он и его коллеги вложили силы в развитие туристического потока в Гамсутль, передал корреспондент "Кавказского узла".

Гамсутлинцы добиваются восстановления контроля над землями для последующего расширения и возрождения Нового Гамсутля, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Магомедов. Он добавил, что на мероприятие жителя Гамсутля, Чоха и госслужащие были приглашены для того, чтобы сделать первые шаги на пути к диалогу.

Что касается претензий гамсутлинцев к перевозчикам туристов, то Магомедов отметил, что юридическая сторона этого вопроса не затрагивалась. Целью было направить диалог в то русло, что если человек долго там работает, то его интересы должны учитываться, пояснил он.

В случае с Гамсутлем сложилась неоднозначная ситуация, отметил дагестанский журналист Идрис Юсупов. "Там есть претензии со стороны выходцев из села, которые ставят вопрос о возрождении села в новом месте с сохранением туристической локации "старый Гамсутль" также есть претензии к предпринимателям, которые монополизируют рынок туристических услуг", – сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

У жителей Гамсутля есть также претензии к властям, которые должны были выделить им порядка 30 гектаров земли, однако это до сих пор этого не сделали, добавил он. "Вместо этого земли гамсутлинцев, как утверждают гамсутлинцы, раздают другим людям, не имеющим отношение к селу", – отметил Юсупов.

Результаты диалога между сторонами конфликта, который состоялся в ходе круглого стола, будут оформлены в виде рекомендаций, продолжил журналист. "Насколько я понимаю, сейчас организаторы ждут рекомендации в письменной форме от разных групп, представителей разных интересов", – пояснил Юсупов.

После получения рекомендаций они будут обобщены. Затем будут выработаны общие рекомендации, которые в свою очередь будут направлены в правительство и использоваться в дальнейшем для нахождения консенсуса между сторонами с разными позициями.

Это мероприятие было нужно в качестве площадки для диалога между оппонентами, пояснил сотрудник туристической формы.

"Присутствие общественности и представителей министерств и ведомств помогло структурировать проблему по пунктам. Или хотя бы начать думать всем сторонам в нужном направлении", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, корень проблемы не в "исторической справедливости" или "историческом самосознании общины Гамсутля", а в вопросе распределения финансовых потоков. "Как подпункт – амбиции по теме кто там главный", – сказал он.

По его мнению, жители Гамсутля и Чоха разрешат спор, однако подобные вопросы в Дагестане будут возникать постоянно, пока в республике будет развиваться туризм. Также он подчеркнул, что подобные противостояния есть у жителей многих дагестанских населенных пунктов, которые расположены около туристических объектов.

"Представители разных околотуристических сфер часто оказываются в некоем ступоре. И не могут без переживаний развивать то или иное направление. Турфирмы, например, сейчас на полном серьезе планируют исключить Гамсутль из своих программ", – пояснил он.

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