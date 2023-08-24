Участники онлайн-митинга в Калмыкии потребовали пересмотреть тарифы ЖКХ

24 августа 2023, 04:45

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Власти должны учитывать доходы людей при согласовании тарифов, и расходы на ЖКХ не должны составлять более 8-10% от минимального прожиточного минимума, заявили участники онлайн-митинга в Элисте. Они также потребовали признать потерпевшими всех жителей города при расследовании уголовного дела о срыве водоснабжения. Кроме того, активисты предложили подать коллективный иск к энергосервису за повышенные тарифы на горячую воду и за перебои с горячей водой.

Как сообщал "Кавказский узел", житель Элисты Церен Басангов подал в администрацию города уведомление о проведении митинга, посвященного проблемам ЖКХ и общественного транспорта. Мероприятие численностью до 300 человек предполагалось провести 23 августа в 18.00 мск. Мэрия Элисты отказала в согласовании митинга по проблемам ЖКХ и предложила перенести акцию на конец сентября, суд признал законным это решение. Активисты решили провести митинг в онлайн-формате.

Онлайн-встреча "Митинг возмущенных горожан" прошла в аудиоформате в Телеграм-канале OIRADio 23 августа. Она началась в 18.00 и продолжалась более трех часов. В среднем в чате постоянно присутствовали 120 человек в самое активное время, с 18.30 до 19.30, и около 100 человек в остальное время митинга. При этом состав чата постоянно менялся, кто-то заходил, кто-то выходил, так что можно смело говорить о 200-250 пришедших.

"К микрофону" допускались все желающие - выступили как известные общественники, так и рядовые горожане. Начав с проблем ЖКХ, участники голосового чата перешли к темам грядущих выборов и политической ситуации в республике в целом.

В начале онлайн-встречи участник по имени Санжи отметил, что качество подаваемой воды очень низкое, из-за ржавчины портятся счетчики, которые предлагается переустанавливать за свой счет. "А почему я должен тратить свои деньги, если вода идет ржавая?" - спросил он. По его мнению, нужно требовать возмещения материального и морального ущерба, так как невозможность помыться доставляет очень много неудобств.

Участник встречи Геннадий Очиров рассказал, что живет в северо-западной части Элисты, жители этой части города очень часто сталкиваются с проблемой отключения воды. "Мы возмущены нашим правительством... Нужно создавать движение людей - тех, кому всё это надоело", - заявил он.

7 августа в Элисте был введен график подачи воды — ежедневно с 20.00 до 10.00. Ограничения действуют в частном секторе и в пригородном поселке Аршан. Глава администрации города Шафран Тепшинов сообщил, что из-за сильной жары наблюдается дефицит воды и падение ее давления в трубах, а увеличить давление нет возможности из-за изношенности на 80% сетей водоснабжения. Следком отчитался о возбуждении уголовного дела о халатности. Следователи заявили, что 50 тысяч человек, 16 дошкольных и школьных учреждений остались без воды в Элисте в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ресурсоснабжающей организации и органов власти.

"При желании местных властей помощь придет, и она приходила", - отметила участница Лариса Гаряева. Ряд присутствовавших сказали, что во власти сейчас - некомпетентные люди, которые выдвигаются по принципу лояльности, а не профессионализма. "Тарифы высокие, проблема с водой не решается, да и не только с водой. Из некомпетентности вырастает очень много. Если даже есть федеральные программы, по которым можно получить деньги на водопровод и так далее, у многих из них просто не хватает грамотности этим воспользоваться", - подчеркнул Санжи.

Участница чата, юрист Оксана Санджинова рассказала, что представляла в суде интересы Церена Басангова накануне.

"Рычагом воздействия на власти являются выборы, и скоро будут выборы в Народный хурал", - напомнила она. Она призвала всех приходить на избирательные участки, а также подключаться к избирательной кампании в качестве волонтеров или наблюдателей.

Санджинова также рассказала, что занимается вопросом отключений воды и обращается по этому поводу в разные инстанции.

По ее мнению, сложившаяся ситуация - результат преступного бездействия всех тех, кто имел отношение к руководству коммунального хозяйства в течение 20 лет: "Те, кто должен был заниматься решением проблемы, этим не занимались".

"Когда происходит крупная авария, затрагивающая интересы многих людей, власти начинают искать "крайнего", одного виноватого, чтобы "повесить" на него всё. А я считаю, что это должна быть группа лиц. Они все должны быть привлечены к ответственности", - сказала Санджинова.

Организатор встречи Церен Басангов поддержал Санджинову в том, что необходимо активнее вести себя в период выборов и участвовать в наблюдении. "По одномандатникам я, допустим, определюсь, а по партиям за кого голосовать?" - спросила одна из участниц. "Наш митинг не агитационный, мы не рекомендуем сейчас, за кого голосовать или нет. Я сам не понимаю, за какую партию голосовать", - сказал Басангов.

Бадма Бюрчиев подчеркнул важность наблюдения на выборах, которую он осознал в 2021 году, когда на выборах работал "Наблюдательный полк". "Тогда удалось победить "Единую Россию", - напомнил он. Бюрчиев спросил Санджинову, как можно подать коллективный иск от жителей Калмыкии, куда обратиться потерпевшим от отключений воды.

"В рамках возбужденного уголовного дела уже может каждый из пострадавших 50 тысяч человек, как указывает Следственный комитет, прийти - и его признают потерпевшим по этому уголовному делу. Я предлагаю всем вместе пойти и написать заявления", - сказал Басангов. Кроме того, есть проблемы не только с водой, но и с регулярными отключениями электроснабжения, добавил он.

"Дело возбудили по факту того, что были нарушены права неопределенного круга лиц, и, конечно, к этому можно подключаться в качестве потерпевших", - подтвердила Санджинова. По ее мнению, жители самых пострадавших районов Элисты - юго-запада, запада и северо-запада - однозначно могут рассчитывать на то, чтобы их признали потерпевшими.

"Если вас признают потерпевшими по уголовному делу, то можно подать гражданский иск на возмещение ущерба. При этом при определении суммы ущерба обычно учитываются реальные обстоятельства - например, если человек заболел из-за этой ситуации, ухудшилось его состояние, он вынужден был обратиться к специалистам, потратил деньги и время. "Суд всегда привязывает оценку к чему-либо, к каким-то последствиям", - пояснила она. С подачей такого коллективного иска лучше не затягивать, предупредила юристка.

"Жалобы можно подавать и без помощи юриста, есть шаблоны, и подать можно и через интернет - например, через Госуслуги", - сказал участник чата под ником A.S. "Эти жалобы - это официальные обращения в органы, в прокуратуру и так далее. Чем больше жалоб, тем больше шансов, что этот вопрос придет в движение, и будет что-то делаться для улучшения ситуации. И это ведь дело 10 минут", - сказал он.

"Жалобы и обращения надо подавать, - поддержала Санджинова. - Это очень легко, делается через интернет и займет несколько минут". По ее словам, даже одиночное обращение может иметь эффект: "Я написала жалобу - и добилась, чтобы сделали тротуарную дорожку к моему дому... Надо не жаловаться всем вокруг, а просто садиться и писать жалобы. И если поступит в орган - например, в Генпрокуратуру - 400 жалоб, то это совсем другое, чем одна какая-то жалоба. Даже если Генпрокуратура спустит эту жалобу обратно в республику", - сказала она.

Износ инженерных сетей очень высокий, это известно уже давно, констатировал журналист Валерий Бадмаев. "А то, что сейчас, - это уже коллапс, мы уже приближаемся к коллапсу, город стоит на грани катастрофы", - полагает он.

"Жалобы подавать, помогать людям их составлять - это всё правильно. Но еще нужно создавать общественно-политическую организацию, которая заявит своей целью добиться власти в городе и в республике. И не нужны будут никакие КПРФ и так далее. На следующий год будут выборы главы республики, и нужно уже к этому готовиться, нужен кандидат", - сказал Бадмаев. Что касается главы города, то активист сообщил, что сам готов занять эту должность, так как нынешние власти не вызывают доверия. "Мы можем сколько угодно говорить, но мы должны приступить к реальным действиям. Изменения в обществе происходят только политическими методами, невозможны изменения без смены руководства", - заявил он.

"Это действительно не техническая проблема, а политическая. Потому что те, кто у власти, не решают проблемы", - поддержал Санжи. "Положение отчаянное, и завтра - непонятно, что будет, и если люди сами не будут себя спасать, то и всё - кто-то умрет, а кто-то уедет", - констатировал он. Санжи поддержал идею о создании "если не организации, то действующей структуры, в рамках которой можно будет друг другу помогать". На данный момент единственные возможности повлиять на власть - выборы и наблюдение, добавил он.

Еще один кандидат в депутаты Народного хурала Борис Болеев рассказал, что на него очень повлияли события, когда общественность в республике объединялась для достижения какой-то цели. "В 2021 году я участвовал в Наблюдательном полку, и именно тогда поверил, что мы можем что-то изменить. Двигаться нужно, нужно объединяться. Очень печальные у нас перспективы, если мы сейчас будем сидеть и ничего не делать", - сказал он. Болеев указал на важность участия в выборах, в наблюдении. "Нужно продолжать двигаться, другого выбора у нас нет", - заключил он.

Общественник Савр Дакинов указал на то, что "власть бесконтрольна". "Да, общественность возмущена, но достучаться до власти нереально, она бесконтрольна, и сама система построена так, чтобы оградить власть от негативных реакций общественности. И это вытекает в то, что за много лет бесконтрольности дошло до того, что мы сидим без воды. Это всё взаимосвязано. Невозможно руководить и ни за что не отвечать, а у нас такая ситуация, когда много лет сидят (во власти) люди, которые ни за что (перед народом) не отвечают", - сказал он.

"И когда мы говорим "Что мы можем сделать?" - да фактически мы ничего сделать не можем! Можно пожаловаться, написать куда-то, но придут одни отписки. 20 лет сидели латали эти старые трубы, воровали деньги, и ждали, когда наступит коллапс. И вот, коллапс наступил. Проблема вообще не в "Водоканале" и не в трубах, проблема в политической воле и полной бесконтрольности власти. Другой проблемы я не вижу", - сказал Дакинов. Он назвал главу республики Бату Хасикова "оторванным от реальности": когда город сидит без воды, он уехал на какой-то буддистский форум.

Бадмаев поддержал Дакинова и еще раз повторил, что нужна общественно-политическая группа, объединенная одной идеей - за будущее Калмыкии. "Мы должны знать друг друга и сможем готовиться к выборам", - пояснил Бадмаев. Он призвал выразить недоверие всем депутата Элистинского городского собрания и Народного хурала, администрации Элисты и главе республики, потребовать их отставки. "Мы можем этого требовать. Сделают они это или нет - но мы должны этого требовать", - заявил общественник.

В финале онлайн-митинга Санжи зачитал его резолюцию.

"Мы должны требовать от правительства Калмыкии, министерства ЖКХ и минсоцразвития, чтобы они учитывали доходы людей при формировании тарифов. В Европе в среднем расходы на ЖКХ составляют 8-10% от дохода человека. А в Элисте при среднем доходе в 10-15 тысяч - коммуналка по 7-10 тысяч. Все, кто принимает тарифы, повинны в этом перекосе. Мы должны требовать, чтобы при формировании тарифов учитывались доходы людей, расходы на ЖКХ не должны составлять более 8-10% от минимального прожиточного минимума", - сказал он.

Еще одно требование резолюции - в рамках возбужденного уголовного дела все жители Элисты должны быть признаны потерпевшими и получить компенсацию за моральный и материальный ущерб. "Не всех, наверное, признают потерпевшими, но потребовать мы этого можем", - сказал Санжи, отметив, что от плохой воды, перебоев с электричеством и других проблем ЖКХ портится бытовая техника и иное имущество.

Кроме того, нужно подать иск к энергосервису за повышенные тарифы на горячую воду и за перебои с горячей водой, потому что, по словам выступающего, на энергосервис безосновательно тратится очень много денег.

Он также напомнил, что после строительства солнечных станций в республике тариф на электричество никак не изменился. Тарифы ЖКХ должны формироваться прозрачно, гражданам должна быть понятна вся цепочка, которая формирует тарифы, чтобы они знали, кому предъявлять претензии.

Еще один пункт резолюции - ресурсоснабжающие организации, занимающиеся жизнеобеспечением Калмыкии, должны принадлежать республике и контролироваться обществом. В последние годы они были выведены за пределы республики, напомнил Санжи.

Также митингующие потребовали в резолюции выразить недоверие властям - главе республики, министрам профильных направлений, включая министерство соцзащиты, депутатам Хурала и горсобрания, главе города Шафрану Тепшинову и главе администрации Элисты, и руководителям профильных организаций - "Водоканала", компании "Россети Юг" (бывшей "МРСК Юга") и т.д. "Мы должны всех знать в лицо, у каждой проблемы должны быть имя и фамилия", - сказал Санжи.

"В случае продолжения ситуации с завышенными тарифами и некачественными услугами оставляем за собой право на платить за услуги ЖКХ. Они завышают тарифы в разы, воруют, вода течет ржавая, и при этом лезут ко мне в карман: "Плати!". А почему я должен платить? Вы предоставьте нам калькуляцию тарифов, докажите, что тариф верен. Почему я должен платить за услуги ЖКХ по 50-60% своего дохода?" - заключил он.

После оглашения резолюции участникам чата, которых на тот момент осталось уже около 90-та, предложили проголосовать в ее поддержку, нажав кнопки запроса микрофона, и большинство присутствовавших это сделали. После этого онлайн-встреча завершилась.

"Кавказский узел" писал, что в 2019 году калмыцкие активисты проводили митинг в онлайн-формате. Тогда активисты высказались за отставку Дмитрия Трапезникова с поста и.о. главы Элисты, потребовали прямых выборов мэра и предложили объединить усилия активистов из разных регионов России. Трансляцию митинга посмотрели 1500 пользователей.

Дмитрий Трапезников, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, стал временным главой Элисты в сентябре 2019 года. Это вызвало массовые протесты горожан. 3 марта 2020 года депутаты горсобрания проголосовали за назначение Трапезникова главой городской администрации. Участники акций протеста также требовали вернуть прямые выборы мэра Элисты и отправить в отставку главу Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций против назначения Трапезникова в городе начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". В феврале 2022 года бывший мэр Элисты Дмитрий Трапезников был назначен заместителем председателя правительства Калмыкии.