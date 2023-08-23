Отказ мэрии Элисты согласовать митинг вынудил активистов перенести акцию в онлайн

23 августа 2023, 16:31

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Мэрия Элисты отказала в согласовании митинга по проблемам ЖКХ и предложила перенести акцию на конец сентября, суд признал законным это решение. Активисты решили провести митинг в онлайн-формате.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа в Элисте был введен график подачи воды — ежедневно с 20.00 до 10.00. Ограничения действуют в частном секторе и в пригородном поселке Аршан. Глава администрации города Шафран Тепшинов сообщил, что из-за сильной жары наблюдается дефицит воды и падение ее давления в трубах, а увеличить давление нет возможности из-за изношенности на 80% сетей водоснабжения . Следком отчитался о возбуждении уголовного дела о халатности. Следователи заявили, что 50 тысяч человек, 16 дошкольных и школьных учреждений остались без воды в Элисте в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами ресурсоснабжающей организации и органов власти

Житель Элисты Церен Басангов подал в администрацию города уведомление о проведении митинга, посвященного проблемам ЖКХ и общественного транспорта. Мероприятие численностью до 300 человек предполагалось провести 23 августа в 18.00 мск по адресу улица Ипподромная, 1. "Это единственное в Элисте специально отведенное и утвержденное правительством место для проведения публичных мероприятий", - сообщил Церен Басангов корреспонденту "Кавказского узла".

14 августа он получил ответ из администрации, в котором говорилось, что согласование митинга 23 августа не представляется возможным, так как с 17 августа по 18 сентября на указанном месте будут проводиться ремонтные работы по благоустройству. Мэрия предложила Басангову провести митинг после 18 сентября. 17 августа активист написал в администрацию ответ, пояснив, что, согласно законодательству, власти города должны были не просто отказать в согласовании мероприятия, но предложить иное, альтернативное место для проведения митинга. Тем более, что указанное место - единственное в городе предназначено для проведения публичных мероприятий, и, затеяв там ремонт, администрация в любом случае должна была позаботиться о временном, заменяющем основное место для проведения мероприятий. Ответа на это письмо не было, рассказал активист.

Басангов предположил, что администрация Элисты пытается воспрепятствовать проведению митинга, и он обратился в Элистинский городской суд с просьбой признать действия городских властей незаконными и обязать администрацию города не препятствовать проведению митинга.

Элистинский городской суд 22 августа отказал Басангову в его иске. Судья Наталья Бембеева в решении написала, что проведение ремонтных работ на площади по адресу улица Ипподромная, 1 подтверждается фактически и документально - представитель администрации предоставила в заседание утвержденную в начале 2023 года программу по развитию и благоустройству Элисты, а также производственное задание, выданное МБУ "Городское зеленое хозяйство" 15 мая текущего года и касающееся ремонта плиточного покрытия по этому адресу. Таким образом, констатировала судья, проведение на данной площадке митинга в указанный день "не будет отвечать принципу безопасности участников". Тезисы, изложенные в иске Басангова и повторенные им в суде о том, что на площадке достаточно неогороженного и не подверженного ремонту места для собрания людей и что администрация должна была предложить, в крайнем случае, иное место для проведения акции, судья никак в решении не прокомментировала.

Заседание по иску растянулось на весь день, а решение было вынесено и вовсе около 22.00 мск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" главред "Современной Калмыкии" Валерий Бадмаев, помогавший Басангову в подготовке иска и присутствовавший в суде.

"Более того, мы все вместе выезжали на место. Там же огромная площадь, около 3000 квадратных метров. А ремонтные работы якобы ведутся лишь на небольшой части, не больше 30%, и там достаточно места, чтобы, несмотря на это, провести мероприятие - больше 2000 квадратных метров свободны! А почему якобы ведутся - потому что мы были на этом месте и в один из предыдущих дней, и вчера - никаких рабочих там не было. Просто вскрыта плитка на части площади, и стоят ограждения. Вчера судья объявила в заседании перерыв до 16.00 мск, и мы должны были в это время встретиться на площадке. Мы приехали минут на пять раньше - никого там не было. В 16.00 мск приезжает судья и одновременно - рабочие, которые тут же начали там что-то делать, изображать деятельность. Судья это прекрасно видела, мы ей указали на это - смотрите, мол, вы видите, что и площадь гораздо больше, есть место для митинга, и ремонтные работы эти не настоящие. Однако же, вернувшись в здание суда, подумав в совещательной комнате целых четыре часа, с 18.00 мск, когда заседание закончилось, до 22.00 мск, судья вынесла решение о том, что она поддерживает сторону администрации", - рассказал Бадмаев.

Он отметил, что власти обязаны были предложить Басангову альтернативное место и время проведения митинга. "А не писать о том, чтоб он перенес свое мероприятие на сентябрь, когда повестка, по поводу которой предполагалось собрание, будет уже неактуальной", - подчеркнул Бадмаев. По его мнению, решение судьи Бембеевой неправомерно. "Я бы обжаловал его в вышестоящие инстанции", - сказал он.

"На данный момент у нас проблема - город сидит без воды, весь август, в такую жару. И цель - провести по этому поводу собрание, и мы все равно это сделаем - сегодня, в 18.00, в онлайн-формате", - пояснил Церен Басангов, отметив, что об обжаловании решения суда не думает.

"Не могу сказать, что проблема ЖКХ возникла только сейчас. У нас это более-менее постоянно - в жару или холод, летом или зимой, то воды нет, то света. То ветер подует, то солнце припечет, то еще что - коммуникации выходят из строя, и зимой люди сидят без электричества, а летом - без воды. Но сейчас, когда стоит такая сильная жара, это стало совсем невыносимо. Тысячи, десятки людей страдают! И это при том, что у нас и так с водой проблемы, пить воду, которая идет из-под крана, и так нельзя, и мы, как в старые времена, ходим с бутылками, покупаем чистую воду для питья в автоматах. Но теперь еще воды нет и для других нужд - помыться, убраться, что-то еще. Это проблема, которая касается многих, очень многих, которая значительно ухудшает качество жизни, и поэтому я решил, что надо собраться и обсудить это", - сказал Басангов.

Активист также сообщил, что накануне получил предостережение из полиции Элисты, в котором говорилось о недопустимости нарушения законодательства, а именно - статей, касающихся дискредитации действий Вооруженных сил РФ (документ имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "Это я вообще не понял. У меня к российской армии вопросов нет по нашему поводу, это не она оставила нас без воды", - сказал он.

В итоге было решено провести онлайн-митинг в Телеграм и Youtube, добавил он. "Такой опыт у нас уже есть", - напомнил Басангов.

"Кавказский узел" писал, что в 2019 году калмыцкие активисты проводили митинг в онлайн-формате. Тогда активисты высказались за отставку Дмитрия Трапезникова с поста и.о. главы Элисты, потребовали прямых выборов мэра и предложили объединить усилия активистов из разных регионов России. Трансляцию митинга посмотрели 1500 пользователей.

Дмитрий Трапезников, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, стал временным главой Элисты в сентябре 2019 года. Это вызвало массовые протесты горожан. 3 марта 2020 года депутаты горсобрания проголосовали за назначение Трапезникова главой городской администрации. Участники акций протеста также требовали вернуть прямые выборы мэра Элисты и отправить в отставку главу Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций против назначения Трапезникова в городе начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". В феврале 2022 года бывший мэр Элисты Дмитрий Трапезников был назначен заместителем председателя правительства Калмыкии.