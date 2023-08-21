Ереван и Баку обменялись обвинениями в обстрелах второй раз за сутки

21 августа 2023, 13:37

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Позиции армянских военных на границе с Азербайджаном второй раз за сутки подверглись обстрелам, заявило Минобороны Армении. Азербайджанское военное ведомство обвинило армянских военнослужащих в нарушении режима прекращения огня.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что армянские военные ночью с перерывами обстреливали позиции в Гедабекском и Лачинском районах. Армянское оборонное ведомство обвинило Азербайджан в обстреле позиций в Сюникской области.

Азербайджанские военные обстреляли армянские позиции в селе Верин Шоржа Гегаркуникской области, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Минобороны Армении.

"21 августа в 09.50 [08.50 мск] азербайджанские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным в Верин Шоржа", - сказал он.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 13.12 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление, но обвинило Армению в нарушении режима прекращения огня.

"21 августа с 10:25 до 10:30 [с 9.25 до 9.30 мск] подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении", - говорится в публикации ведомства.

Напомним, утром 20 августа Минобороны Армении также заявило, что 19 августа с 23.00 по 23.25 по местному времени [22.00 мск – 22.25 мск] азербайджанские военные обстреливали позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджанское военное ведомство заявило, что обстрелам подверглись позиции в Гедабекском районе.

19 августа Ереван заявил, что позиции армянских военных в Гегаркуникской области были обстреляны с азербайджанской стороны. Азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстрелах в Кельбаджарском районе.

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