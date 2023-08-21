Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

21 августа 2023, 09:59

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Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских солдат в Гедабекском и Лачинском районах, а армянское оборонное ведомство сообщило об обстреле военных позиций в Сюникской области.

По данным Минобороны Азербайджана, с 23.55 20 августа до 06.10 21 августа [с 22.55 мск 20 августа до 05.10 мск 21 августа] армянские солдаты с перерывами обстреливали азербайджанские позиции, расположенные в направлении сел Галакенд и Новоивановка Гедабекского района и Ахмедли Лачинского района.

Обстрелы велись с позиций, расположенных в направлении сел Гёйсу Басаркечярского района, Джил Чемберекского района и Брун Горисского района. Азербайджанские военные открыли ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Сегодня с 06.20 до 08.20 [05.20 мск – 07.20 мск] карабахские военные попытались установить фортификационные сооружения перед позициями азербайджанских солдат, расположенных в направлении Тертерского, Агдамского, Физулинского и Шушинского районов, сказано в сообщении.

Сегодня около 06.10 [05.10 мск] азербайджанские военные открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Хнацаха (село в Сюникской области), сообщило на своем сайте Минобороны Армении.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня утром Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Мартуни – Ходжавенд, Шуши – Шуша.

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