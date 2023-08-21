Степанакерт обвинил Баку в обстрелах

21 августа 2023, 08:11

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Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военнослужащие сегодня с 05.50 до 06.30 по местному времени [04.50 мск – 05.30 мск] нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах.

"С карабахской стороны пострадавших нет. Об инциденте поставлено в известность командование российских миротворческих сил", – сообщила пресс-служба министерства сегодня на его странице в Facebook*.

На 07.40 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения карабахского оборонного ведомства.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Мартуни – Ходжавенд, Шуши – Шуша.

"Кавказский узел" также писал, что 20 августа Минобороны Азербайджана заявило, что карабахские военные попытались установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. Нагорный Карабах отверг это обвинение.

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