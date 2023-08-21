21 августа 2023, 08:11

Степанакерт обвинил Баку в обстрелах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах, заявило сегодня Минобороны Нагорного Карабаха.

По данным Минобороны Нагорного Карабаха, азербайджанские военнослужащие сегодня с 05.50 до 06.30 по местному времени [04.50 мск – 05.30 мск] нарушили режим прекращения огня в Мартакертском, Аскеранском, Мартунинском и Шушинском районах.

"С карабахской стороны пострадавших нет. Об инциденте поставлено в известность командование российских миротворческих сил", – сообщила пресс-служба министерства сегодня на его странице в Facebook*.

На 07.40 мск на сайте Минобороны Азербайджана нет комментариев относительно сообщения карабахского оборонного ведомства.

Напомним, азербайджанское название Мартакерта – Агдере, Мартуни – Ходжавенд, Шуши – Шуша.

"Кавказский узел" также писал, что 20 августа Минобороны Азербайджана заявило, что карабахские военные попытались установить фортификационные сооружения в Лачинском районе. Нагорный Карабах отверг это обвинение.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители Степанакерта назвали катастрофической ситуацию с продуктами", "Совбез ООН призвал Азербайджан открыть Лачинский коридор", "Омбудсмен Нагорного Карабаха связал смерть степанакертца с блокадой".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 августа 2023, 09:06

21 августа 2023, 08:32

21 августа 2023, 07:18

  • Ростехнадзор анонсировал проверку всех АЗС в Дагестане

    Ростехнадзор проверит все автозаправочные станции в Дагестане, сообщил глава ведомства Александр Трембицкий. Коррупция является причиной проблемы с безопасностью АЗС в республике, заявили местные жители в соцсети. Они выразили сомнение в эффективности анонсированной проверки.

21 августа 2023, 06:21

21 августа 2023, 05:26

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи