Перестрелка произошла на армяно-азербайджанской границе

20 августа 2023, 12:53

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области, заявило Минобороны Армении. Оборонное ведомство Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций своих военнослужащих в Гедабекском районе.

По данным Минобороны Армении, азербайджанские военные 19 августа с 23.00 по 23.25 по местному времени [22.00 мск – 22.25 мск] обстреливали позиции армянских солдат в Гегаркуникской области.

Огонь был открыт из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Верин Шоржа, сказано в сообщении ведомства, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанское оборонное ведомство заявило, что 20 августа в 00.05 [23.05 мск 19 августа] военные Армении с позиций в направлении населённого пункта Шишгая Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Галакенд Гедабекского района.

Солдаты Азербайджана открыли ответный огонь, сообщило ведомство сегодня на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 19 августа Ереван заявил, что позиции армянских военных в Гегаркуникской области были обстреляны с азербайджанской стороны. Азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстрелах в Кельбаджарском районе.

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