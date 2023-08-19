Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

19 августа 2023, 19:12

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Позиции армянских военных в Гегаркуникской области обстреляны с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстрелах в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций в Гегаркуникской области. Азербайджанские военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе, сообщило в тот же день военное ведомство Азербайджана.

Сегодня с 15.25 по 16.10 по местному времени (14.25 по 15.10 мск) азербайджанские военные обстреливали армянские позиции, расположенные около Ахпрадзора Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах. "19 августа в 16:45 (15.45 мск) подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района (Гегаркуникской области. – Прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подразделения азербайджанской армии приняли "ответные меры в указанном направлении", отмечается в сообщении.

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