19 августа 2023, 19:12

Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

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Позиции армянских военных в Гегаркуникской области обстреляны с азербайджанской стороны, заявило Минобороны Армении. Азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстрелах в Кельбаджарском районе.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан и Армения регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 16 августа Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций в Гегаркуникской области. Азербайджанские военные подверглись обстрелу в Нахичеванской автономной республике и Кельбаджарском районе, сообщило в тот же день военное ведомство Азербайджана.

Сегодня с 15.25 по 16.10 по местному времени (14.25 по 15.10 мск) азербайджанские военные обстреливали армянские позиции, расположенные около Ахпрадзора Гегаркуникской области, сообщило Минобороны Армении, заявление которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах. "19 августа в 16:45 (15.45 мск) подразделения  вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Азизли Басаркечярского района (Гегаркуникской области. – Прим. "Кавказского узла") подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Подразделения азербайджанской армии приняли "ответные меры в указанном направлении", отмечается в сообщении.

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Примечание:

"Армения анонсировала продолжение переговоров с Азербайджаном", "Ереванские активисты обвинили Россию в равнодушии к жителям Нагорного Карабаха", "Минобороны Армении заявило об обстреле наблюдателей миссии Евросоюза".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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